Stade Rennais - FC Nantes : les compos officielles du derby

Si Bruno Genesio doit faire sans Martin Terrier malade et Enzo Le Fée, blessé à Montpellier le week-end dernier, c’est surtout du côté du FC Nantes de Pierre Aristouy que les absents sont les plus nombreux. Matthis Abline n’est pas là du fait d’un accord entre les deux clubs. Fabien Centonze et Ignatius Ganago sont blessés, Nathan Zézé en reprise et Bastien Meupiyou en phase de reprise.

Les compos du derby breton

Rennes : S.Mandanda – Assignon, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud (cap.), Matic, Rieder – Blas, Yildirim, Gouiri.

Nantes : Lafont – Duverne, Castelletto, Cömert, Merlin – Moutoussamy, Chirivella (cap.), D.Augusto – Mollet, M.Mohamed, Simon.

