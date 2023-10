Des nouvelles de Beka Beka, coup dur pour Nice avant Metz, Terrier fait amende honorable

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Villarreal - Stade Rennais : les excuses de Terrier

De retour après une indisponibilité de 275 jours, Martin Terrier aurait pu être le héros de Villarreal - Stade Rennais (1-0) malheureusement l’attaquant des Rouge et Noir a raté dans le temps additionnel le penalty de l’égalisation. Il s’en est excusé sur Twitter.

Désolé les gars 🙏🏼 — Martin Terrier (@terrier_martin) October 5, 2023

Stade Rennais : le témoignage bouleversant de Le Fée sur sa jeunesse

Dans les colonnes de So Foot, Enzo Le Fée (Stade Rennais) s’est confié sur sa jeunesse difficile avec un père fiché au grand banditisme et enchaînant les allers-retours en prison. « Mon père m’a toujours manqué, mais je ne me suis jamais plaint. Ça allait changer quoi ? Mon père n’allait pas sortir de prison, ma mère n’allait pas s’arrêter de pleurer le soir. J’ai dû être l’homme de la maison très tôt, je ne devais pas montrer de faiblesse. Parfois, le soir dans ma chambre, je réfléchissais et je lâchais des larmes, avant de redevenir cette personne forte le lendemain. Ce n’était pas un rôle, je crois que je suis né comme ça. »

OGC Nice : Rivère donne des nouvelles de Beka Beka

Présent ce jeudi sur le plateau de l'émission Gym Tonic de Nice-Matin, le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a donné des nouvelles d'Alexis Beka Beka, qui avait menacé de se suicider vendredi dernier. "Aujourd'hui, il est pris en charge. Pour l'instant, tout se passe bien et on va lui souhaiter le meilleur pour la suite et on l'attend avec beaucoup de plaisir quand il pourrait le faire."

OGC Nice : Diop forfait contre Metz !

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement à Metz, l'entraîneur azuréen, Francesco Farioli, a annoncé que Sofiane Diop, touché à une cuisse, ne serait pas du voyage en Moselle."Ce sera un petit peu plus long que prévu pour Sofiane Diop".

Metz : les Messins perdent un cadre avant Nice

Du côté des Grenats, ils ont perdu pour plusieurs semaines leur milieu de terrain, Habib Maïga, victime d’une déchirure au mollet. Il rejoint Benjamin Tetteh et Maxime Colin à l’infirmerie.

RC Strasbourg : Angelo récompensé

Angelo, le jeune ailier brésilien, qui est devenu le plus jeune joueur strasbourgeois à être impliqué dans un but en Ligue 1 (à 18 ans et 277 jours) depuis le retour du Racing dans l’élite en 2017, a été élu pépite du mois de septembre de la Ligue 1 Uber Eats devant Thomas Delaine et Matz Sels. Il recevra son trophée ce vendredi juste avant le coup d’envoi de la rencontre face au FC Nantes à la Meinau.

Montpellier : le MHSC en rose contre Clermont

À l'occasion d'Octobre Rose, qui sensibilise à la lutte et au dépistage du cancer du sein, Montpellier va évoluer avec un maillot rose ce week-end. Que ce soit en Ligue 1 face à Clermont ou en D1 Féminine contre Guingamp.

Stade Brestois : Locko avec les Espoirs

Le latéral gauche du Stade Brestois Bradley Locko (21 ans) a été appelé pour la première fois en équipe de France Espoirs par Thierry Henry pour les rencontres face à la Bosnie-Herzégovine et à face à Chypre. Acheté cet été à Reims pour 500 000 euros, le Brestois est récompensé de son bon début de saison.

