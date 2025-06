L’AS Monaco vise Onana (MU), Koffi (RC Lens) arrive à Angers, LFI se paye Lopez (Girondins)

But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Aston Villa fonce sur Chevalier

Selon ESPN, Aston Villa a fait de Lucas Chevalier l’une de ses priorités pour succéder à l’Argentin Dibu Martinez, pas retenu après la fin de son contrat. Le gardien du LOSC est estimé à 30 M€ par Transfermarkt mais Olivier Létang attend beaucoup plus pour libérer son international français de 23 ans, qui a tapé dans l’œil du PSG et du FC Barcelone, entre autres.

Stade Rennais : Trabzonspor veut Wooh

Apparu à 21 reprises avec le Stade Rennais cette saison, Christopher Wooh (23 ans) est courtisé en Turquie selon L’Equipe. Le défenseur central a fait l’objet d’une proposition de Trabzonspor. Celle-ci avoisinerait 5 millions d’euros

RC Strasbourg : Emegha va rester

Selon Fabrizio Romano, Emanuel Emegha, sollicité par la Juventus, va rester à Strasbourg cette saison. Le plan de Chelsea serait de l’inclure chez les blues pour l’été 2026.

AS Monaco : Onana (MU) ciblé ?

Selon Ekrem Konur, l’ASM ciblerait le gardien camerounais André Onana, qui est poussé vers la sortie par Manchester United, où il n’a jamais fait l’unanimité. Il reste encore trois ans de contrat à l’ancien Intériste chez les Red Devils, sa cote est estimée à 25 M€ par Transfermarkt. Les retrouvailles entre Onana et l’OL, qu’il a méchamment chambré au printemps lorsque MU a croisé la route des Gones en Europa League (2-2 ; 5-4 a.p.), seraient très attendues !

SCO d’Angers : Koffi (RC Lens) arrive en prêt

Foot Mercato a confirmé le départ d’Hervé Koffi au SCO d’Angers. Mais le RC Lens ne va pas transférer son gardien, simplement le prêter, sans option d’achat. Les deux clubs se partageront son salaire, le SCO étant limité dans ses mouvements sur le marché des transferts par la DNCG.

AJ Auxerre : Sinayoko et Perrin sur le départ

L’Equipe revient sur l’intersaison de l’AJA, celle-ci étant bien partie puisque Christophe Pélissier a prolongé alors que Francisco Sierralta (Watford), Josué Casimir (libre) et Lamine Sy (libre) sont arrivés. Dans le sens des départs, Lassina Sinayoko a un bon de sortie, tout comme Gaëtan Perrin, qui intéresse le RC Lens. Approché par Bournemouth, Kévin Danois devrait rester.

Girondins : Gérard Lopez attaqué par… LFI !

Dans un communiqué, La France Insoumise a fustigé le plan de continuation présenté par Gérard Lopez, qui sera examiné mardi prochain par le tribunal de commerce de Bordeaux et la DNCG. La formation politique estime que le FCGB mérite mieux et que ce n’est pas au contribuable de payer les dérives d’un « incompétent » : « La France Insoumise Bordeaux dénonce le plan présenté par le président du club Gérard Lopez, un plan de continuation hors-sol socialement, économiquement et sportivement qui ne répond à aucune exigence garantissant le futur et la stabilité du club. Nous réclamons la fin du soutien complice des pouvoirs publics à Gérard Lopez. Non, ce n’est pas au contribuable d’éponger les dettes d’un homme d’affaires incompétent. À ce titre, nous saluons l’opposition de la Métropole et de la ville de Bordeaux à ce plan de continuation et demandons à l’Etat d’en faire de même. Le chantage de Gérard Lopez doit cesser. Un autre plan de continuation est possible et les échecs sportifs de la section masculine ne peuvent plus servir d’excuses. Les Girondins de Bordeaux et ses supporters méritent un plan en rupture avec des années de gestion catastrophique : un plan capable de garantir un futur aux salariés du club, de payer les loyers du stade et du centre d’entraînement du Haillan et, enfin, d’assurer le développement sportif de ses équipes – notamment la section féminine dont nous saluons ici les excellents résultats cette année encore ».