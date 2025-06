ASSE Mercato : le retour d’Ekwah se confirme mais il y a des freins à lever

Pierre Ekwah pourrait bien revenir à l’ASSE cette saison. C’est la tendance que confirme le Sunderland Echo.

Hier, Eirik Horneland a surpris les journalistes présents à la reprise de l’entraînement de l’ASSE en révélant que le club forézien travaillait sur le retour de Pierre Ekwah, prêté la saison dernière par Sunderland. Mais le Sunderland Echo confirme que le milieu défensif pourrait revenir à Saint-Etienne.

Discussions en cours

« On pensait initialement que la relégation de l’ASSE en Ligue 2 écarterait Saint-Etienne de la course pour Pierre Ekwah, mais les discussions ont progressé dans les semaines qui ont suivi la fin de la saison. L’entraîneur Eirik Horneland, qui a pris les rênes du club en décembre, a confirmé hier son intention de recruter Ekwah. Reste à savoir si l’AS Saint-Étienne activera la clause dans son intégralité ou si un nouveau montant sera négocié, mais Ekwah semble vouloir pérenniser son transfert et Sunderland ne s’y oppose pas », peut-on lire. Selon nos informations, l’ASSE tente de négocier à la baisse l’option d’achat, fixée à 7 millions d’euros il y a un an, faute d’avoir convaincu Sunderland de prêter à nouveau le joueur, pas forcément chaud lui non plus pour cette solution.