RC Lens : Arnaud Pouille directement impliqué dans l’après-Covid-19

Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille représente la Ligue 2 dans les différentes commissions chargées de sortir le football français de la panade.

On le sait, les dirigeants du football professionnel français travaillent d’arrache-pied pour tenter de trouver une solution à la crise sanitaire. Mais on entend généralement davantage les présidents des clubs de L1, puisque c’est cette division qui intéresse le plus le grand public. Néanmoins, la Ligue 2 planche également de son côté.

Le président de Nancy, Jacques Rousselot, a ainsi révélé dans L’Est Républicain que le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, représentait l’antichambre de l’élite auprès des différentes commissions. Celles-ci travaillent sur l’impact dans le domaine social, économique et sportif de la crise actuelle. Les deux hommes s’entretiendraient d’ailleurs régulièrement au téléphone.

#RCLens et @FLU_Officiel organisent les Enchères Solidaires pour l’@institutpasteur et les hôpitaux de Lens/Béthune. Des maillots portés par des anciens et actuels joueurs seront mis en vente.

RDV demain à 12h pour la 1ère vente

Infos➡️ https://t.co/vV0EEgDMZR#EnchèresSolidaires pic.twitter.com/55zXh00NVA — Racing club de Lens (@RCLens) April 6, 2020

Reste que, quelles que soient les positions de la Ligue 2 sur l’après-crise, c’est la Ligue 1 qui fixera le cap. Si les patrons de l’élite décident de conclure la saison ou au contraire de s’arrêter après 28 journées, leurs collègues de Deuxième division n’auront pas d’autre choix que de suivre le mouvement…