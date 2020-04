RC Lens : le bel hommage de Gervais Martel à Arnold Sowinski

false

Sur le site officiel du RC Lens, Gervais Martel a rendu un bel hommage à l’ancien gardien et entraîneur du club nordiste.

Un ancien gardien devenu entraîneur

« Arnold était pour moi l’un des piliers du RC Lens. Il a été joueur sous les couleurs lensoises et a dû stopper sa carrière de gardien suite à une grave blessure. C’est tout naturellement qu’il est devenu entraîneur du RC Lens. »

Une vraie vision du football

« Il a fait des choses extraordinaires à Lens. Arnaud a emmené le RC Lens en finale de Coupe de France contre Saint-Etienne en 1975 et à la deuxième place du championnat dernière Nantes. Il a aussi dirigé ce match extraordinaire contre la Lazio en Coupe d’Europe en 1977. Arnold est éternel. Il a traversé toutes les générations. Faute de moyen, il a fait jouer Daniel Leclercq arrière central alors qu’il était milieu de terrain. Daniel a ainsi vécu une « seconde carrière » extraordinaire. Arnold sentait le football à 100 kilomètres ! Il a été mon premier entraîneur. Je m’en suis séparé alors que l’on ne gagnait pas un match. Quand il est arrivé dans mon bureau avec son costume et sa cravate, il m’a dit « Tio je sais ce que tu vas me dire mais au moins tu me le diras en face, pas comme d’autres qui le font par téléphone. » Je l’ai fait revenir quelques temps plus tard comme prête nom de Marcel Husson. Au début, il ne comprenait pas son rôle parce qu’il venait à l’entraînement en tenue [Ndlr, rires]. »

Des souvenirs extraordinaires

« On a eu beaucoup de parties de rigolade, je garde des souvenirs incroyables avec Arnold. Il avait beaucoup d’humour et avait toujours le sourire. Il me disait toujours : « Gervais, ce n’est pas difficile le football. Tu donnes ton ballon et tu te démarques. Comme ça, celui qui a le ballon sait à qui le donner. C’est lui qui, avec Henri Trannin, avait ramené la génération polonaise : Faber, Gregorczyk, Marx… Ils représentaient bien notre région du bassin minier. Il a ensuite connu toute la génération Sikora, Wallemme… Il était comme un père pour eux. Arnold était attaché d’une manière invraisemblable au RC Lens. Il n’a connu que cela dans la vie, les Houillères, le Racing Club de Lens. Toute la famille lensoise est touchée. Je suis très triste. Surtout dans ces conditions. J’ai une grande pensée pour sa femme Jeannine et ses potes André Lannoy, Joachim Marx… Après Daniel Leclercq, c’est une autre partie du club qui se barre ! »