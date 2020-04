RC Lens : le scénario d’une saison blanche n’inquiète pas Franck Haise

true

Franck Haise, l’entraîneur du RC Lens, ne semble pas très inquiet par un scénario qui pourrait être douloureux pour les Sang et Or.

Le RC Lens, comme quasiment tous les clubs dans le monde, est aujourd’hui à l’arrêt pour une durée indéterminée. Les Sang et Or, deuxièmes de Ligue 2 avant cette pause, suivent donc avec attention l’évolution sur la future reprise.

Néanmoins, un scénario serait assez terrible pour le RC Lens. Ordonner une saison blanche, comme cela a pu être imaginé par Jean-Michel Aulas il y a quelques temps, condamnerait les Sang et Or à rester une saison supplémentaire en deuxième division.

Dans les colonnes de la Voix du Nord, l’entraîneur lensois Franck Haise prend la possibilité avec un certain détachement. « Je n’y pense pas beaucoup. La logique voudrait que 8 mois et demi de compétitions soient pris en compte mais on n’a aucune garantie. Des gens souhaitent une saison blanche, d’autres non. Les intérêts personnels et généraux doivent être étudiés mais aujourd’hui, ce n’est pas le plus important », conclut le coach du RC Lens.