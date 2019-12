RC Lens – Mercato : Banza marque de gros points devant ses courtisans

false

S’il ne souhaite pas quitter le RC Lens avant la fin de la saison, Simon Banza (23 ans) envoie des signes séduisants à ses prétendants du mercato.

Simon Banza n’est pas étranger au bon début de saison du RC Lens. Avec 7 buts et 2 passes décisives, l’attaquant de 23 ans est presque logiquement suivi par plusieurs clubs avant le coup d’envoi du mercato hivernal.

Aux dernières nouvelles, Banza ne souhaiterait pas quitter le RC Lens avant de le faire monter en L1 mais le Montpellier HSC et des formations anglaises seraient intéressés par son profil de dynamiteur de défense. Ses statistiques dans la zone de vérité parlent aussi pour lui.

Banza très réaliste devant le but

Lensois.com fait ainsi remarquer que l’attaquant des Sang et Or est le meilleur buteur du RC Lens en L2 (6 buts) et affiche un rythme d’un but toutes les 139 minutes (835 minutes jouées). Banza devance ainsi Gaëtan Robail (un but toutes les 225 minutes) ou Florian Sotoca (un but toutes les 289 minutes). Le jeune attaquant artésien titille même le Clermontois Adrien Grbic, 3e meilleur buteur de L2 avec 11 réalisations et un ratio d’un but toutes les 134 minutes. Forcément, cela attire les convoitises.