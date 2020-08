RC Lens – Mercato : les Sang et Or contraints d’accélérer la quête d’une priorité

false

Le RC Lens avait déjà établi que le poste de piston gauche était une nécessité. La blessure de Charles Boli rend l’urgence encore plus absolue.

Le match amical face au Paris FC a laissé des traces du côté du RC Lens. Parce que le contenu n’a pas été suffisant tout d’abord, mais aussi et surtout parce que les Sang et Or ont perdu Charles Boli pour « deux à trois mois ». Ce vendredi, Boli a été opéré d’une « lésion profonde tendino-musculaire de l’ischio-jambier ».

Une absence d’autant plus douloureuse qu’elle arrive dans un secteur de jeu où les carences avaient déjà été identifiées. La Voix du Nord rappelle en effet que le poste de piston gauche était déjà une des priorités soulignées par les dirigeants nordistes. Désormais, ces derniers « se voient désormais obligés d’accélérer dans ce secteur », écrit la publication régionale.

Avec la blessure de Boli, le RC Lens ne peut en effet compter que sur Massadio Haidara comme alternative fiable. Ismaël Boura est trop expérimenté alors que Facundo Medina est appelé à évoluer dans l’axe d’une défense à trois. Nul doute que les Sang et Or, passés maîtres dans l’art d’anticiper leur recrutement, ont déjà des pistes en tête.