RC Lens – Mercato : le Racing tiendrait la future révélation de L1 !

Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, le RC Lens a fait un très joli coup au Mercato… et ce n’est pas Seko Fofana…

En enrôlant Seko Fofana, en provenance de l’Udinese, le RC Lens a frappé fort sur le marché des transferts. Mais le RCL a peut-être réussi un jli coup en allant chercher un autre joueur : Facundo Medina. C’est en tout cas ce que pense Mohamed Toubache-Ter.

Proche des Sang et Or, l’insider fait le pari que l’Argentin sera la révélation de la saison. « Pour moi, la révélation de cette saison de la L1sera lensois. 21 ans, Argentin, Talentueux, déjà parfaitement adapté, sobre, très méchant ds le bon sens du terme. Ses coéquipiers sont sous le charme !! Facundo Axel Medina », a-t-il posté sur Twitter.

Un potentiel mais des débuts contrastés à Nice

A 21 ans, le latéral gauche a disputé 18 matches de L1 argentine cette saison avec Talleres de Cordoba, inscrivant 1 but et délivrant 1 passe décisive. Le RCL a dépensé un peu plus de 4 M€ pour son transfert. Le joueur s’est engagé jusqu’en 2024 mais n’a pas été totalement inoubliable pour ses débuts en L1 dimanche à Nice (1-2).