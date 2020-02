RC Lens : Montanier a anticipé le passage à vide des Sang et Or

true

Le RC Lens ne répond plus. Champions d’automne fringants à la trêve, les Sang et Or donne l’impression de ne plus trouver la recette sur la durée et viennent d’enchaîner deux défaites préoccupantes contre Châteauroux et Caen (1-4).

La largesse de la seconde, encaissée qui plus est à Bollaert, n’est pas de nature à rassurer les supporters du club artésien. Philippe Montanier, lui, ne semble pas vraiment surpris par le coup de mou de son équipe. Mieux, l’entraîneur du RC Lens l’avait même presqu’anticipé !

« C’est là que l’on va voir la qualité du groupe »

« On verra. On savait que l’on aurait des moments difficiles. On en a connu durant la première partie, glisse-t-il au site Lensois.com. C’est un moment dur, car depuis le début de l’année, nous ne sommes pas performants. Même s’il y a eu de très bons matches, on reste sur 2, 3 mauvaises prestations. On va débriefer ensemble, c’est là que l’on va voir la qualité du groupe pour pouvoir se sortir de là. »