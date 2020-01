Résultats Ligue 2 : Lorient s’impose in extremis, la belle affaire pour l’AC Ajaccio

false

Alors que Lybohy a répondu à l’ouverture du score, il aura fallu attendre le but d’Umut Bozok au bout des arrêts de jeu pour offrir la victoire à Lorient (2-1). Dans le haut de tableau, l’AC Ajaccio fait aussi une belle affaire en allant s’imposer à Caen au bout des arrêts de jeu (1-0). Même score et succès tout aussi important pour Valenciennes contre Le Mans.

Dans les autres matchs de la soirée, Orléans respire un peu mieux après avoir battu Guingamp (2-0) alors que les rivaux directs se sont neutralisés. Matchs nuls pour les matchs de la peur Châteauroux – Niort (1-1) et Paris FC – Rodez (0-0). Dans le ventre mou, Auxerre a battu Sochaux (2-1) alors que Grenoble et Chambly se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0).