Ligue des Champions : horaire, chaîne... Tout sur la diffusion de Newcastle - PSG

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

La Ligue des Champions (Groupe F) se poursuit avec le match Newcastle - PSG comptant pour la 2ème journée de la phase de groupes. Un match qu'il sera possible de suivre dès 21 heures en direct sur la chaîne Canal + et sur But! Football Club en direct commenté.

Comment voir le match sur CANAL+ ? Envie de voir le match sur CANAL+ et vous ne savez pas comment faire ? Pour en profiter, il vous suffit d'avoir le bon abonnement pour accéder à la chaîne. Découvrir l'offre CANAL+ Avec votre abonnement CANAL+, vous pouvez profiter du meilleur de l'UEFA Champions League, de la Ligue 1 Uber Eats et de la Premier League. Suivez les plus belles affiches des plus grandes compétitions sur tous vos écrans, pour 2 utilisateurs simultanés et en qualité 4K UHD. Pofiter de l'offre CANAL+

Podcast Men's Up Life