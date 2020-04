PSG, OL, FC Barcelone, Real Madrid : un Final Four pour sauver la Champions League ?

true

Selon le président de la Fédération espagnole, l’UEFA réfléchirait à un format type Final Four pour conclure la Champions League 2019/20.

Prêt à toutes les extrémités pour sauver la saison 2019/20, donc ses intérêts financiers, le football professionnel réfléchit aux possibilités les plus folles. Comme, par exemple, conclure la Champions League par un Final Four calqué sur ce qui se passe parfois en basket, qui éviterait des matches aller-retour vu qu’ils seraient tous disputés sur terrain neutre.

C’est le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, qui a fait cette annonce sur Fox Sports : « Nous n’écartons aucune option, que ce soit à huis clos ou avec du public. On doit trouver une solution raisonnable. Toutes les parties sont intéressées pour qu’on puisse terminer la compétition, mais toujours en étant certaines d’être protégées ».

« Organiser une finale à quatre équipes, un Final Four, est une option parce qu’il y a de moins en moins de places disponibles dans le calendrier, et il faut avoir de l’imagination. On n’a pas pensé à une annulation pour le moment. »