Ligue des Nations : le Portugal s’adjuge le titre en renversant l’Espagne !

Vainqueur de l’Espagne aux tirs au but (2-2, 5-4 tab), le Portugal a remporté la Ligue des Nations ce dimanche soir en Allemagne.

Après la victoire de la France face à l’Allemagne (2-0) dans le match pour la 3e place, la finale de la Ligue des Nations a été remportée ce dimanche soir par le Portugal.

Cristiano Ronaldo buteur, Morata malheureux

Zubimendi, le milieu de la Real Sociedad, a ouvert le score pour la Roja, en milieu de première mi-temps. Quatre minutes plus tard, le Portugal est revenu au score par Nuno Mendes, le latéral du PSG. Oyarzabal, l’attaquant de la Real Sociedad, a ajouté un deuxième but pour les champions d’Europe en profitant d’un joli service de Pedri. Un but contesté par les Portugais suite à une charge de Le Normand sur Bernardo Silva au début de l’action. C’est Cristiano Ronaldo qui a permis au Portugal de revenir à 2-2. Un score qui n’a plus bougé jusqu’à la prolongation puis aux tirs au but, qui ont finalement vu le Portugal s’imposer, Costa mettant en échec Morata.