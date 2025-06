Liverpool concurrence le PSG pour Akliouche, Noah au chevet de Reims, Eyraud évoque le dossier Kahn pour les Girondins

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Akliouche dans le viseur de Liverpool

Le média anglais Caught Offside assure que Liverpool est entré dans la danse pour s’attacher les services de Maghnes Akliouche. Le jeune attaquant s’apprête à quitter l’ASM et sa destination privilégiée est le PSG. Mais le club de la capitale affiche complet en attaque et semble vouloir passer son tour. Les Reds, qui s’apprêtent à renouveler leur attaque avec les départs de Luis Diaz (pour le FC Barcelone ?) et Darwin Nunez, seraient prêts à mettre entre 60 et 70 M€ pour s’attacher les services de l’international Espoirs français.

Par ailleurs, Fabrizio Romano annonce un accord total entre l’AS Monaco et le FC Barcelone pour le prêt avec option d’achat de son ailier Ansu Fati.

Stade de Reims : Yannick Noah a rendu visite aux Champenois avant le barrage retour

Ce jeudi soir, le Stade de Reims dispute son barrage retour L1/L2 contre le FC Metz. Les Champenois sont en position de force après leur nul 1-1 à Saint-Symphorien la semaine dernière. L’Equipe révèle que Yannick Noah est venu à la rencontre des joueurs de Samba Diawara, mardi, afin de leur apporter de la force mentale. Il les a rencontrés individuellement. La légende du tennis est un ami du directeur sportif du SDR, Yann Kombouaré.

Justice : un procès pour viol pour Ben Yedder ?

L’Equipe annonce que le parquet de Nice a réclamé hier un procès pour viol et tentative de viol contre Wissam Ben Yedder, et viol et agression sexuelle contre son frère, Sabri. Les deux hommes avaient été mis en examen pour cette affaire survenue à l’été 2023. L’enquête a été clôturée en mars et la procureure estime que les charges sont suffisamment sérieuses pour envoyer les deux hommes devant la cour criminelle départementale. Il revient désormais au juge d’instruction de décider s’il donne suite ou non.

TFC : Comolli a pris une dernière décision forte avant de partir

Avant de s’engager avec la Juventus Turin, où il sera directeur général, Damien Comolli a pris une dernière grande décision au TFC : confier le volet commercial à Sportfive, leader mondial du marketing sportif. Cette information, révélée par le site Les Violets, implique que tous les salariés du club vont se voir proposer un nouveau contrat à Sportfive ou un départ. Pour Toulouse, cela entraîne une réduction de la masse salariale et une garantie de revenus commerciaux.

RC Strasbourg : Moreira dans le viseur de la Juventus

Hasard ou coïncidence, au moment où Damien Comolli débarque à la Juventus, la Vieille Dame s’intéresse à l’un des meilleurs milieux de Ligue 1 de la saison passée. Elle viserait le milieu belgo-portugais du RC Strasbourg Diego Moreira (20 ans). Le média JuveFC Sources annonce qu’elle serait prête à miser 15 M€ sur lui mais que le Racing attendrait 25 M€ pour le libérer…

Trois clubs de Ligue 1 sur Gora Diouf

Selon Foot Mercato, le SCO d’Angers, le TFC et Lorient suivent le défenseur central sénégalais Gora Diouf (21 ans), en fin de contrat avec le FC Sion. Mais des clubs étrangers comme Sheffield United, Swansea, West Bromwich, Lugano, le FC Bâle et Samsunspor, le suivent également. La cote de Diouf est de 3 M€ sur Transfermarkt.

Girondins : Eyraud évoque le dossier Kahn

Dans une interview au Dream Team Podcast, Jacques-Henri Eyraud a interrogé sur le plan de reprise du FCGB présenté par Oliver Kahn : « Je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup plus parce que c’est un peu confidentiel (sourire). La seule chose qui est sortie dans les médias, c’est le dossier de Bordeaux où Oliver Kahn et Moritz Mattes… Oliver Kahn est quelqu’un de vraiment formidable, de rigoureux, combatif… Quelqu’un qui ferait vraiment beaucoup de bien aux Girondins de Bordeaux. Oliver Kahn, c’est quelqu’un qui m’a demandé mon aide. Je l’aide, et ça ne va pas au-delà de ça. C’est lui qui est le porteur du projet et qui, je crois, a un merveilleux projet pour Bordeaux Les Girondins sont en N2, en redressement judiciaire. Est discuté un plan de continuation qui vise à étaler le montant des dettes du club sur plusieurs années. Ce plan devra être validé par le Tribunal de Commerce, et s’il n’est pas validé par le Tribunal de Commerce, des acheteurs pourront proposer un montant pour reprendre les actifs du club qui seront relancés. Evidemment, ça pourrait survenir avec des relégations, même si dans la jurisprudence, tu t’aperçois que certains clubs ont pu être relégués d’une seule division, et pas de quatre, cinq, six divisions comme je peux le lire ces derniers temps. C’est plus compliqué que ça, et tout dépend aussi de la qualité du plan de reprise des actifs cette fois, et pas des dettes. Oui, le club est malheureusement dans une situation difficile, et il vaut beaucoup mieux que la situation dans laquelle il se trouve aujourd’hui. On en saura plus avant l’été, ça va venir assez vite ».