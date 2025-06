L’OGC Nice suit une piste du PSG, un joueur du FC Metz crucifie l’Angleterre, les Girondins privés de Matmut en 2025-26 ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : les Aiglons suivent une piste du PSG

Selon le média suédois Sportbladet, l’OGC Nice fait partie des courtisans de Keita Kosugi, arrière gauche japonais de 19 ans évoluant à Djurgardens. Le PSG, l’Atalanta Bergame, le Celtic Glasgow et le Benfica Lisbonne sont également sur les rangs. Sa cote est de 2 M€ mais vu les prétendants, elle pourrait s’envoler…

RC Strasbourg : Amougou (Chelsea) arrive, Santos retourne chez les Blues

Fabrizio Romano annonce que le RC Strasbourg va recruter Mathis Amougou. Le milieu de terrain de 19 ans a été formé à l’AS Saint-Etienne, qui l’a vendu à Chelsea lors du mercato hivernal. Il a très peu jouer chez les Blues et va reprendre le fil de sa carrière en Alsace. Dans le sens inverse, Andrey Santos retourne au CFC, avec qui il va disputer le Mondial des Clubs.

FC Metz : Sabaly à la fête

L’ailier gauche du FC Metz Cheikh Sabaly a connu une immense joie, hier, en Angleterre. Pour sa première sélection avec le Sénégal, il a eu le bonheur d’inscrire dans les arrêts de jeu le troisième but des Lions de la Téranga, victorieux (3-1) des Three Lions. Il s’agit du premier succès d’une nation africaine face à l’Angleterre.

AJ Auxerre : Nkada (Rodez) en route pour Liège ?

Intéressée par l’attaquant de Rodez Timothé Nkada, auteur de 17 buts et 5 passes décisives en Ligue 2 la saison dernière, l’AJ Auxerre va s’avouer vaincue. Et pas parce que le FC Nantes et le RC Lens, également intéressés, lui sont passés devant. Non, selon Foot Mercato, c’est le Standard de Liège qui s’apprête à recruter le Franco-Camerounais de 25 ans. Les Rouches auraient formulé une deuxième offre de 5 M€ en passe d’être acceptée par le RAF.

Le Havre : une recrue arrive en provenance du PSG

Le HAC a mis la main sur un jeune ailier, Lenny Lankoso (19 ans), qui évoluait avec le groupe Espoirs du PSG. Il était arrivé dans la capitale l’été dernier en provenance de Chambéry.

Girondins : le club privé de Matmut la saison prochaine ?

Dans un talk sur WebGirondins, David Gluzman, spécialiste du business du football, a estimé que Gérard Lopez avait dépassé les limites en s’en prenant aux politiques bordelais lors de son interview au JDD. Et qu’une réponse fracassante s’impose : « Le tacle aux politiques est absolument lunaire. Surtout qu’à mon sens, les politiques ont été bien trop “coulants” avec Gérard Lopez. Si Catherine Bost (présidente de Bordeaux Métropole) veut vraiment ennuyer Gérard Lopez et faire preuve de courage, il faut qu’elle refuse de lui louer le stade Atlantique et qu’elle le laisse se débrouiller. Pourquoi lui faire encore un geste ? De toute façon, ce loyer, c’est une goutte d’eau dans le budget de la métropole. Perdu pour perdu. Il (Gérard Lopez) n’a jamais rien payé. Et en plus, il critique ouvertement les politiques, dont Pierre Hurmic (maire de Bordeaux). Pourquoi lui ouvrir le Haillan ? ».