LOSC Mercato : coup de théâtre pour Jonathan David

En fin de contrat au LOSC, Jonathan David est dans le viseur de la Juventus Turin, du Napoli et de l’Inter Milan. Mais ses exigences agacent.

Son nom a été évoqué du côté de l’OM et du FC Barcelone, qu’il rêvait de rejoindre, mais c’est vers l’Italie que se dirigerait Jonathan David. En fin de contrat au LOSC, l’attaque canadien, auteur d’un doublé avec sa sélection le week-end dernier, est ciblé par la Juventus Turin et le Napoli.

L’Inter lâche l’affaire

Selon le Corriere dello Sport, la Vieille Dame a pris les devants. La Juve a intensifié les discussions et elle envisage de verser une prime à la signature s’élevant entre 20 et 25 millions d’euros pour convaincre David de signer. Et selon TeamTalk, l’Inter a décidé de se retirer du dossier. Le club lombard a abandonné la piste, agacé par les demandes du joueur et de ses agents. L’écart étant beaucoup trop important avec ce que les dirigeants de l’Inter proposaient, il serait surprenant que ceux-ci relancent le dossier, indique le journaliste Rudy Galetti, spécialiste du Mercato.