LOSC – Mercato : les Dogues officialisent une recrue, ses premiers mots

Marius Broholm au LOSC, c’est officiel. Le jeune ailier norvégien s’est engagé pour 5 ans ce mercredi.

« Marius Broholm est un Dogue ! L’ailier international Espoirs norvégien de 20 ans a paraphé un contrat de 5 ans avec le LOSC. Le jeune joueur offensif arrive en provenance du Rosenborg BK (Norvège) » : voilà ce qu’annonce le LOSC ce mercredi sur ses réseaux. Le club nordiste tient donc le successeur d’Edon Zhegrova, sur le départ.

« J’ai vraiment hâte de commencer »

« Nous sommes très heureux d’annoncer officiellement la signature de Marius Broholm, un joueur que nous suivons depuis de longs mois et qui correspond au profil de joueur de couloir que nous recherchions, s’est réjoui Olivier Létang. Marius présente des qualités individuelles, de dribbles, de déséquilibre et d’élimination ; mais c’est aussi un joueur qui va rentrer parfaitement dans notre jeu collectif. Il sera présent parmi nous dès la reprise de la préparation, aux côtés du staff et de ses coéquipiers, pour la meilleure intégration. Bienvenue chez toi Marius. » « Je suis très heureux de signer au LOSC, un grand club qui a joué la Champions League la saison dernière, a glissé la recrue des Dogues. J’ai beaucoup aimé le projet qui m’a été présenté par le Président, je crois que le style de jeu me convient bien, avec un bon football, de grands supporters et un bel endroit pour vivre. Je pense que nous pouvons accomplir de belles choses tous ensemble. J’ai vraiment hâte de commencer. Je me sens très bien, j’aime déjà beaucoup cet endroit. Le Domaine de Luchin est un lieu de travail vraiment au top, avec de belles conditions pour progresser. »