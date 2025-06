LOSC, OM Mercato : Angel Gomes à Marseille, c’est bouclé !

L’OM aurait trouvé un accord avec Angel Gomes, en fin de contrat au LOSC.

Après Mason Greenwood et Jonathan Rowe l’été dernier, un 3e anglais s’apprête à rejoindre l’OM ! Angel Gomes. Le milieu du LOSC serait en effet tout proche de rejoindre le club olympien.

Accord de principe

Selon RMC, le milieu de terrain, en fin de contrat chez les Dogues, s’est mis d’accord avec les dirigeants phocéens sur un contrat de 3 ans. Pisté par West Ham et Tottenham, il a été séduit par le projet proposé par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Valeur sûre de la Ligue 1 depuis son arrivée en 2021, l’international anglais de 24 ans doit rapidement s’engager avec l’OM où il viendra offrir une solution supplémentaire dans l’entrejeu à Roberto De Zerbi. Les performances de l’équipe phocéenne sous la houlette du coach italien ainsi que la qualification en C1 sont autant d’arguments qui ont séduit Angel Gomes. En passe d’aboutir, les négociations avaient débuté très tôt, depuis quelques mois et cela devrait ainsi permettre à l’OM de griller la concurrence de Tottenham et West Ham », soutient RMC. Angel Gomes a été formé à Manchester United avec un certain Mason Greenwood, qu’il s’apprête donc à retrouver sur les bords de la Canebière.