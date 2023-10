Ligue Europa Conférence : le LOSC déçoit à Klaskvik, mais un Dogue est entré dans l'histoire !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Pour la 2e journée de Ligue Europa Conférence, le LOSC se déplaçait ce jeudi à Klaskvik, aux Iles Féroes. Paulo Fonseca a procédé à de nombreux changements et son équipe a dû se contenter d'un point (0-0). Dans une rencontre fermée et très pauvre en occasions en première période, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires dos à dos. La meilleure occasion est intervenue à la 28e minute sur un bon ballon de Yazici et une frappe d'Haraldsson de peu à côté.

Ayyoub Bouaddi a débuté à 16 ans et 3 jours

Plus mordants en deuxième mi-temps, les Dogues ont joué de malchance avec une frappe de Virginius sur la transversale de Johansson (56e), mais ils ne sont pas parvenus à trouver la faille. Un nul décevant. A noter qu"Ayyoub Bouaddi, titulaire à 16 ans et 3 jours est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à débuter un match de Coupe d'Europe.

