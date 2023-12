LOSC-FC Metz : Chevalier décisif, David buteur, les Dogues vont à l'essentiel

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Il suffit parfois de peu de choses pour changer le cours d'une rencontre. La preuve, une fois encore, à Pierre-Mauroy lors de la rencontre LOSC-FC Metz avec une sortie de balle anodine à la 26e minute lorsque le gardien lillois, Lucas Chevalier trouvait sur sa gauche Aleksandro qui prenait un risque inconsidéré en redonnant le ballon d'un extérieur du pied gauche à Yoro dans la surface de réparation lilloise. Mauvais contrôle de ce dernier et faute sur Sabaly avec un pénalty à la clé.

Deux buts en deux minutes

Mais comme il suffit parfois de grandes choses pour modifier le cours d'un match, Chevalier, d'une magnifique parade sur sa droite, détournait le pénalty d'Elisor (28e). On pensait alors avoir déjà tout vu lorsque Jonathan David allait offrir un loupé dont il n'a pas (souvent) le secret. Après une frappe de Yazici, repoussée par le poteau et la jambe d'Oukidja, le ballon revenait sur le pied droit du Canadien seul, face au but vide, qui envoyait le cuir au-dessus du but messin (33e) !

Les hommes de Paulo Fonseca allaient par la suite multiplier les situations dangereuses sans trouver la faille, Oukidja détournant notamment d'une parade main droite une frappe enroulée de Zhegrova à l'intérieur de la surface de réparation (45e). Mais sur le corner qui suivait, Gomes adressait une frappe lourde aux 20 mètres que le gardien messin détournait dans les pieds de Yazici qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 45e+2). Malheureux, et sans doute privé d'un autre pénalty en cours de première période, le FC Metz encaissait un second but trois minutes plus tard sur pénalty. Jonathan David, au contact avec Candé, s'écroulait dans la surface et obtenait le droit de lui-même transformer la sentence (2-0, 45e+6). Son quatrième but cette saison en Ligue 1.

Chevalier superstar

Avec le break réalisé, le LOSC pensait au retour du vestiaire avoir accompli le plus difficile. Mais c'est une fois encore Lucas Chevalier qui laissait ses partenaires dans une grande sérénité avec un second pénalty repoussé ! Fautif, à la 54e minute, pour avoir accroché Elisor dans sa surface, le gardien des Dogues détournait le tir au but de Lamine Camara d'une parade sur son côté gauche (55e). C'est encore lui qui s'imposait sur une reprise de Sabaly (69e), laissant Cabella et consorts gérer tranquillement la fin de rencontre. Moins tranchants, et sans doute émoussés par leur match de Ligue Europa remporté face à Ljubljana sur le score de 2-0, les Lillois se contentaient de défendre, à l'image d'Aleksandro qui suivait sur sa ligne (79e).

Avec 26 points au compteur, le LOSC est installé au 4e rang de la Ligue 1, à un petit point de l'AS Monaco et avec deux succès en une semaine contre l'OL et face au FC Metz. Tout va bien.

