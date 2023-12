LOSC : Fonseca affiche sa satisfaction mais refuse de s'emballer

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Une semaine parfaite pour le LOSC. Avec deux victoires en Ligue 1, contre l'OL et face au FC Metz, ainsi qu'un succès en Ligue Europa contre Ljubljana. Voici les Dogues installés au 4e rang de la Ligue 1 avant un prochain déplacement sur le terrain de Clermont. Face aux médias, Paulo Fonseca s'est satisfait du travail accompli mais refuse toute envie de s'emballer.

Prochain objectif, Clermont

"Quand nous gagnons, tout est toujours parfait. Notre victoire face au FC Metz est méritée, avec un Lucas Chevalier très important. Nous avons bien géré la seconde période. Lucas a été déterminant dans le but, bien entendu, mais notre équipe est devenue forte défensivement. On attaque, on prend l'initiative, mais on défend bien. On se doit de maintenir ce bon équilibre dans les prochaines semaines. On est content de ce qu'on a fait jusqu'ici en Ligue 1. Le prochain objectif, c'est Clermont, pas d'imaginer notre futur classement et de parler d'une quelconque ambition. On doit continuer de travailler, c'est ça l'important."

