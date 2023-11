LOSC : Fonseca serein avant l'OM mais dégoûté pour les supporters

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Coup dur pour Diakité

"Bafodé Diakité s’est fissuré le péroné lors du dernier match. Il ne pourra pas jouer les trois prochains matchs. Il sera peut-être prêt contre Lyon. Tous les autres joueurs, hormis Tiago Djalo, sont prêts."

Il est dégoûté pour l'interdiction de déplacement des supporters à Marseille

"Je suis surpris de cette interdiction, par rapport aux informations que l’on avait hier. Les choses ont changé, c’est triste car nous n’aurons pas nos supporters avec nous, c’est difficile à expliquer. Le président a tout fait pour avoir des conditions de sécurité pour nous et nos supporters. Je condamne la violence dans le foot, c’est triste ce qu’il s’est passé avec mon collègue, Fabio Grosso. La Ligue 1, si nous le voulons, peut avoir un futur brillant. Avec de bons stades, de bons joueurs, entraîneurs… Pour l’image de la Ligue 1, qui souhaite être l’une des meilleures ligues d’Europe, c’est triste. Nous avons besoin de nos supporters à nos côtés. Sans eux, c'est difficile pour le club. Nous voulons toujours avec eux."

"Jonathan (David) est prêt pour le match"

Son équipe est sereine malgré le contexte

"Nous sommes calmes, équilibrés. Nous voulons seulement jouer. Nous pensons que demain, ce sera un bon match de football, sans problème."

Il s'attend à un match compliqué contre un OM en plein redressement

"Marseille est une grande équipe. Ils ont changé d'entraîneur et jouent désormais de façon plus intensive. Ce sera difficile de jouer à Marseille. Ils ont de grands joueurs, beaucoup de qualité. J'ai connu Gennaro Gattuso en Italie. Il a besoin de temps mais ses équipes sont toujours très intenses, dynamiques et agressives. Il fait en sorte de créer des attaques dynamiques."

Content des progrès d'Alexsandro

"Alexsandro a beaucoup progressé ces derniers temps. Il est agressif, fort physiquement, très rapide. C'est important pour nous d'avoir un défenseur central rapide car nous laissons beaucoup d'espaces dans notre dos. En plus, il est bon techniquement et démarre bien nos actions."

Aucun problème avec Jonathan David

"C'est toujours compliqué pour les joueurs qui ne jouent pas. Jonathan est prêt pour le match. On verra qui je choisirai pour débuter la rencontre. Mais il a bien travaillé, tout va bien."

Il ne veut pas fixer d'objectif pour la saison

"C'est trop tôt pour parler de qualification européenne. Nous sommes contents de notre début de saison, nous sommes ambitieux mais c'est trop tôt pour dire ce que nous pourrons viser. Nous avons progressé dans la récupération du ballon. Nous voulons continuer à dominer les matches, à être protagonistes. Pour le reste..."

