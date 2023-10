LOSC : Fonseca s'insurge face à l'état de la pelouse, redoute Brest et défend Jonathan David

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le groupe

"Tous les joueurs sont prêts et disponibles. Un seul doute concerne Tiago Djalo. Il a commencé à travailler avec nous, mais il doit attendre trois semaines pour avoir la possibilité de faire un entraînement normal. "

La pelouse de Pierre-Mauroy

"Je comprends que la Coupe de monde de rugby puisse avoir besoin de terrains, mais on doit aussi penser au football. A la Ligue 1. Le problème n'est pas seulement à Lille. En tout cas, notre pelouse est dans un état catastrophique. C'est compliqué de voir un bon match dans ces conditions ! Je n'arrive pas à comprendre comment on peut joueur sur une telle pelouse ! Pour notre jeu, ce n'est pas bon.

Jonathan David

"Qu'est ce que Jonathan fait de différent par rapport aux dernières saisons ? Rien. Il travaille défensivement toujours autant et il a toujours des occasions pour marquer. Pour lui, c'est plus difficile d'avoir des espaces et de bonnes conditions pour marquer. Mais lui ne change pas ! Sur un plan physique, il n'est pas en baisse, mais toujours au même niveau."

Le Stade Brestois

"Brest, c'est une équipe qui fait un très bon début de saison. Ils ont joué beaucoup de bons matches. Ils ne viendront pas ici seulement pour défendre. C'est une équipe physique, rapide. Et face aux grosses équipes, ils montrent qu'ils sont costauds."

