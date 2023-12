LOSC : le bon, la brute et le truand des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le bon : Yusuf Yazici

A son retour de prêt de Trabzonspor, l'été dernier, il était question d'un départ pour Yusuf Yazici. Mais à un an du terme de son contrat, le Turc est resté et le LOSC ne s'en plaint pas. Le talentueux meneur de jeu a rappelé à tout son monde qu'il n'avait rien perdu de ses qualités, lui qui avait été si important dans la quête du titre de champion de France en 2021. Toujours aussi décisif sur la scène européenne, il a inscrit 7 buts, dont quatre en Conférence League. Et rendu de précieux services en pointe, à un poste où Paulo Fonseca regrettait l'absence de doublure derrière Jonathan David...

La brute : Lenny Yoro

A tout juste 18 ans, Lenny Yoro est la grande révélation de cette première partie de saison en L1 avec le Parisien Warren Zaïre-Emery. Le natif de Saint-Maurice s'est imposé aux côtés d'Alexsandro au sein d'une charnière lilloise qui pouvait inquiéter suite au départ de José Fonte et à la blessure de Tiago Djalo. Impressionnant dans les duels, Yoro est aujourd'hui un pilier du LOSC et des Espoirs. Les plus grands clubs européens le surveillent.

Le truand : Jonathan David

Partira, partira pas ? Le feuilleton Jonathan David a animé l'été des Dogues. Le Canadien est finalement resté, mais sa première partie de saison a été décevante. A 23 ans, le natif de Brooklyn est longtemps resté scotché à 2 buts en L1, inscrits lors des trois premières journées, avant de se réveiller sur la fin de l'année après un séjour sur le banc. Il bascule avec 7 buts et 2 passes décisives à son compteur. Très décevant pour un joueur qui avait enquillé 26 buts la saison passée...

