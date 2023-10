LOSC : le moral de Jonathan David plombé par un ex du RC Lens ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Jeudi soir, après la laborieuse victoire du LOSC sur le Slovan Bratislava (2-1), les intervenants sur le plateau de L'After ont ouvert le débat sur Jonathan David. Depuis le début de la saison, l'attaquant canadien fait preuve d'une très grande maladresse devant le but, lui qui n'a frappé que quatre fois en quatorze matches, loin de ses standards habituels. Pour Daniel Riolo, il se pourrait qu'il ait tout simplement la tête ailleurs, frustré par le fait d'être resté chez les Dogues alors qu'il pensait partir, surtout après avoir vu Loïs Openda quitter le RC Lens pour le RB Leipzig moyennant 49 M€.

"Il est persuadé de partir cet hiver, avec notamment l’AC Milan qui est vraiment dessus"

"Je pense sincèrement qu’il pensait qu’il allait y avoir de belles offres en provenance d’Angleterre. Il a cru ça, d’autant plus après la vente de Loïs Openda. Je pense que c’est très gros, il ne peut pas être si mauvais. En ce moment, il est vraiment mauvais. Je ne sais pas ce qu’il se passe, mais il y a un truc qui est cassé avec ce joueur. Je pense que son départ, il en était persuadé, et le fait qu’il ne soit pas parti, ça lui a cassé la tête. Je pense qu’il est persuadé de partir cet hiver, avec notamment l’AC Milan qui est vraiment dessus. Il est possible qu’il s’en aille et qu’il soit en stand-by jusqu’à la fin de l’année parce qu’il est déjà ailleurs."

