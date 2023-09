LOSC - Stade de Reims : les 3 actes d'une 50e cauchemardesque pour Fonseca

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ce soir, Paulo Fonseca avait l'occasion de porter le record d'invincibilité à domicile du LOSC à 23 matches, et ce pour sa 50e présence sur le banc nordiste. Mais le Stade de Reims est venu gâcher la fête à Pierre-Mauroy (victoire 2-1), stoppant une série de 9 succès de rang dans le Nord. Rien n'a été dans le sens des Dogues ce soir, des blessures d'éléments clef, au réalisme rémois en passant par le manque de réussite des éléments offensifs.

Les blessures de Yazici et Umtiti

Une soirée bien pourrie commence par des blessures. Dès la 6e minute, Yusuf Yazici s'est blessé dans un contact avec... Jonathan David, les deux hommes ayant tenté de reprendre un centre en retrait de Rémy Cabella. Le Turc est sorti quelques minutes plus tard. Juste avant la pause, ça a été au tour de Samuel Umtiti de se cogner violemment la tête au sol après un duel aérien. L'ancien Lyonnais aurait fait un malaise dans les vestiaires et a été logiquement remplacé. Deux blessures de joueurs expérimentés, rien de tel pour faire dérailler une équipe...

David et Cabella dans le dur

Le début de match canon des Rémois

Il y a neuf jours, au sortir d'une défaite à domicile contre Brest (1-2), Will Still s'était plaint des débuts de mi-temps de ses joueurs, qui marquent beaucoup (ils ont ouvert le score 6 fois cette saison) mais encaissent aussi beaucoup. Le Belge avait expliqué qu'il les avait pourtant faits travailler dessus mais ça n'avait pas fonctionné ce jour-là. Ce soir, en revanche, le plan a marché à merveille ! Reims aurait pu ouvrir le score dès la 30e seconde si Daramy n'avait pas trop croisé sa frappe. Mais ce même Daramy s'est rattrapé à la 11e minute en étant à l'affut sur un corner et Nakamura a doublé la mise à la 15e sur un contre supersonique. 0-2 après un quart d'heure de jeu, c'était trop pour les Dogues, surtout que les hommes de Will Still ont fait mal à chaque fois qu'ils ont récupéré le ballon dans leur moitié de terrain en première période.

David, Cabella, des leaders offensifs dans le dur

On l'avait déjà constaté contre Ljubljana (2-0), quand il avait manqué une demi-douzaine d'occasions franches, Jonathan David n'est pas en confiance actuellement. Le Canadien, qui avait ouvert le score sur pénalty ce soir-là, n'est plus le buteur létal de la saison dernière. Ce soir, entre mauvais placements, appels à contre-temps et tirs pas cadrés, il a encore étalé sa palette d'attaquant en détresse. Dans le même genre, Rémy Cabella a été pas mal. Le meneur de jeu est toujours aussi remuant, il réclame toujours autant les ballons mais quand il n'est pas inspiré (ou quand David ne fait pas les bons appels), ça devient tout de suite plus compliqué pour les Dogues. Son centre complètement manqué à la 91e, alors que toute son équipe attendait un bon ballon dans la surface rémoise est l'illustration de son match raté. Ces deux joueurs, leaders offensifs de leur équipe, n'ont pas aidé Paulo Fonseca à passer une 50e rugissante...

La fiche de LOSC-Reims

Le classement de la Ligue 1

Le calendrier du LOSC pour la saison 2023-24

⏱️ 88' - Le @DecathlonArena pousse ses joueurs dans ces dernières minutes 📢 ! #LOSCSDR pic.twitter.com/nFgTYuu8NI — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 26, 2023

Podcast Men's Up Life