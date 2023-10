LOSC : les deux atouts majeurs des Lillois sont identifiés

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

On a vue que lui. Au départ des deux actions qui ont notamment permis au LOSC, ce dimanche, de terrasser l'AS Monaco (2-0), un gros client de la Ligue 1. On parle ici, et vous l'aurez peut-être compris, d'Edon Zhegrova, gaucher talentueux, qui vient tout de même d'adresser quatre passes décisives lors des quatre dernières rencontres.

39 points à domicile

Si Paulo Fonseca, l'entraîneur nordiste, peut compter sur son international kosovar, ainsi que sur une kyrielle de talents, n'oublions pas, non plus, l'essentiel : le LOSC est ces derniers mois devenu un club injouable à domicile. Avant que l'AS Monaco ne débarque à Pierre-Mauroy, la formation lilloise était déjà celle qui avait accroché le plus grand nombre de points à domicile en 2023. Sauf qu'il ne faut plus comptabiliser 36 points, mais bien 39 avec la victoire de ce dimanche.

