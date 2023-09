LOSC : Lille perd 2 M€ mais remporte une grande victoire contre Bielsa

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Marcelo Bielsa est enfin fixé. Dans l'affaire qui oppose le sélectionneur argentin de l'Uruguay et le LOSC, l'arrêt de la chambre d'appel sociale de Douai a débouté ce matin Bielsa de toutes ses demandes et l'a notamment contraint à rembourser les frais d'interprétariat !

Bielsa débouté de toutes ses demandes mais...

Selon L’Équipe, le tribunal a par ailleurs retenu le premier contrat du technicien qui avait été paraphé le 14 février 2017 et non celui signé plus tard en juillet et reconnu par la LFP. Enfin, il a pris en compte l'article 15 de son contrat, une clause dite pénale, et condamné le LOSC à lui verser 2 M€ brut pour préjudice.

Podcast Men's Up Life