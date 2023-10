LOSC : Paulo Fonseca annonce deux bonnes nouvelles avant Monaco et secoue ses offensifs

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Deux retours en défense

« Tous les joueurs, hormis Hákon (Haraldsson), sont prêts pour ce match. Ismaily et Leny Yoro sont prêts à jouer ».

Sur l’AS Monaco

« Nous jouerons contre une grande équipe, avec de grands joueurs. Pour moi, offensivement, c’est actuellement la meilleure équipe de Ligue 1. Ce sera un grand test pour nous. Nous pensons à bien défendre, mais bien attaquer aussi. Nous devrons avoir le ballon et jouer notre jeu. Je pense que ce sera difficile de voir un match comme la saison dernière, mais ce sera un bon match avec deux équipes qui veulent prendre l’initiative. Je m’attends à un match ouvert, avec de bons joueurs, techniquement très forts ».

« Cabella doit encore progresser pour être au niveau de la saison dernière »

Sur les difficultés offensives

« Notre jeu n’a pas changé, mais les conditions ont changé. Les équipes qui nous affrontent défendent beaucoup, c’est difficile pour des joueurs comme Rémy et Jonathan d’être décisifs comme la saison dernière. Rémy a bien joué contre Bratislava, avec un but et une passe décisive, mais il doit encore progresser pour être au niveau de la saison dernière ».

Sur les choix possibles devant

« Maintenant que tous les joueurs sont disponibles, il est difficile pour moi de faire des choix, mais c’est une bonne chose pour nous. Je pense que la saison dernière, nous n’avions pas beaucoup de matchs avec Edon et Adam ensemble, c’est important pour nous. Yusuf Yazici peut jouer en 10, en attaque, à droite… Pour nous c’est très positif de pouvoir faire ces choix ».

Sur les difficultés d’adaptation d’Hakon Haraldsson

« Pour moi, il est facile de comprendre ce qu’il se passe avec Hákon. Il n’y a aucun doute sur le fait que ce sera un très grand joueur. C’était facile pour lui en préparation, quand il y avait plus d’espaces. En Ligue 1, c’est plus difficle car les équipes défendent plus bas, il a moins d’espaces. Nous travaillons avec lui pour qu’il progresse, c’est une question de temps. Il a également perdu un peu de confiance, notamment à la maison. Nous devons l’aider à progresser pour s’adapter à la Ligue 1 ».

Sur la forme d’Edon Zhegrova

« Edon n’a pas bien commencé la saison, sur les quatre derniers matchs il a progressé, il est plus équilibré. Il a progressé défensivement, et il est plus décisif. Il doit avoir de la continuité, mais il a progressé et est meilleur qu’au début de la saison ».

Sur l’apport de Nabil Bentaleb

« Nabil Bentaleb est un joueur fort défensivement, intense. Lorsqu’il est sous pression il est très fort, dans la passe aussi. Pour notre jeu, je pense qu’il peut faire une très bonne saison. Avec Benjamin et Nabil, nous pouvons être plus solides défensivement ».

