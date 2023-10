LOSC, RC Lens : le derby du Nord s'invite en équipe de France

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le rendez-vous est pris pour demain. Avec une équipe de France qui, comme vous le savez, affrontera l'Ecosse au stade Pierre-Mauroy de Lille. Pour le gardien titulaire des Bleus, Mike Maignan, il s'agit d'un retour aux sources, lui qui a si longtemps porté le maillot du LOSC.

Pour le Lensois Brice Samba, c'est l'occasion de s'entraîner au domaine de Luchin, le centre d'entraînement du club rival. Et ça Maignan l'a bien compris, et c'est sans doute pour cette raison qu'il a associé les deux autres gardiens de l'équipe de France, dont Alphonse Areola qui a joué chez les Sang et Or une saison, au derby du Nord.

"Un ancien Lensois, avec le capitaine de Lens ... Ils vont faire la photo avec le Dogue !", a fait remarquer Maignan, avant d'ajouter : "C'est un truc de ouf ! Historique !".

- Samba : "Ouais je crois que ça, ça n'a jamais existé..." pic.twitter.com/ugwk237JXW — RMC Sport (@RMCsport) October 16, 2023

