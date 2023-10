LOSC, Real Madrid : pourquoi Hazard a autant marqué la Ligue 1

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Un joyau du football. Avec du style, de la technique et de l'élégance. On se souviendra bien entendu de tout ça lorsqu'on évoquera la carrière d'Eden Hazard, le milieu de terrain belge, qui vient, comme vous le savez, d'annoncer sa retraite des terrains.

Quatre joueurs seulement

Figure du LOSC, Hazard a ensuite quitté la France pour rejoindre les Blues de Chelsea et le Real Madrid. Avec plus ou moins de succès. Seule certitude, à Lille, il aura marqué les esprits. Car comme le précise le site statsdefoot, il figure parmi quatre joueurs qui ont atteint la barre des 15 buts et 15 passes décisives en une seule saison.

Respect.

Seuls 4 joueurs ont réussi à atteindre la barre des 15 buts et des 15 passes lors d’une saison de @Ligue1UberEats depuis 40 ans :



🇮🇹 Marco Simone en 1999/00

🇧🇪 EDEN HAZARD en 2011/12

🇫🇷 Kylian Mbappé en 2021/22

🇦🇷 Lionel Messi en 2022/23 — Stats Foot (@Statsdufoot) October 10, 2023

