RC Lens - LOSC (1-1) : Létang défend les supporters et attaque la LFP

Le derby du Nord, entre le RC Lens et le LOSC, s'est terminé par un match nul, 1-1. Une rencontre animée, des chocs tendus et un regret indéniable : l'interdiction faite aux supporters lillois de se déplacer. Les dirigeants des deux clubs l'ont regretté cette semaine, avant le match. Mais Olivier Létang, le patron du LOSC, a donné une information:mation supplémentaire au terme des 90 minutes.

"Il n’y avait pas beaucoup de liberté"

"On a tout fait pour que nos supporters soient là. Malheureusement, il y a des choses que l’on ne maîtrise pas. Je trouve ça dommageable. Nous avons eu une pensée pour eux. Cela a été aussi tendu avant le match, car il y avait des banderoles prévues, communiquées à la LFP avant la rencontre, qui avaient été validées et finalement retirées. Je trouve çà dommage. Quand nos supporters ne sont pas là, même des banderoles pour les soutenir sont interdites. Dans un pays où nous avons des fondamentaux comme la liberté, l’égalité et la fraternité, il n’y avait pas beaucoup de liberté et je trouve ça dommage."

