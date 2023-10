RC Lens - LOSC : Fonseca donne trois mauvaises nouvelles à Haise avant le derby

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Trois jours avant le derby du Nord face au RC Lens, le LOSC n'a pas su faire mieux qu'un match nul contre les Féroïens de Klaksvik (0-0). En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca, a donné des nouvelles de Samuel Umtiti, Nabil Bentaleb et Adam Ounas, annonçant que les trois pourraient faire leur retour face aux Sang et Or.

Verdict ce vendredi pour Umtiti !

"Samuel Umtiti, on va voir demain (vendredi). Nabil Bentaleb et Adam Ounas ont travaillé ces deux jours à Luchin. Nous avons peut-être la possibilité de les avoir dans le groupe", a confié le coach portugais devant la presse. Pour rappel, Samuel Umtiti devait voir un neurologue ce mardi suite au choc qu’il avait reçu lors de la défaite face au Stade de Reims (2-1), le 26 septembre dernier.

