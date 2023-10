LOSC - Mercato : l'AC Milan n'est pas seul sur Jonathan David

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Jonathan David (23 ans) est finalement resté à Lille cet été. Mais l'attaquant canadien pourrait vraiment quitter le club nordiste cet hiver puisque l'AC Milan entendrait formuler une offre au LOSC lors du prochain mercato hivernal pour s'attacher les services de l'ancien joueur de La Gantoise, si l'on en croit les informations de La Gazzetta dello Sport.

Mais ce n'est pas tout. Selon Ekrem Konur, le journaliste turc, spécialise des transferts, Liverpool est également sur les rangs de l'ancien joueur de La Gantoise. A suivre...

🚨Liverpool are monitoring the situation of Lille's 23-year-old Canadian striker Jonathan David. 🇨🇦 🔴 #LFC 🔴 #LOSC pic.twitter.com/gtpSc7cB42