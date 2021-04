LOSC - Mercato : Maignan d'accord avec un club étranger… mais pas Dortmund !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Régulièrement présenté comme le meilleur joueur du LOSC cette saison, Mike Maignan devrait quitter le Nord cet été. Il y a un an, il avait été tout proche de signer à Chelsea, mais les prétentions financières des Dogues avaient incité les Blues à recruter Edouard Mendy (Stade Rennais). Maignan avait mis du temps à encaisser ce coup dur mais il est revenu plus fort que jamais. Et aurait obtenu la récompense de ses efforts.

5 ans de contrat et 3 M€ de salaire par an

Ce samedi, un média étranger annonce que le portier formé au Paris Saint-Germain s'est déjà mis d'accord avec une grosse écurie continentale. Le contrat porterait sur cinq années avec un salaire à 3 M€ par saison. L'indemnité offerte au LOSC s'élèverait à 18 M€. Mais ce média, ce n'est pas Bild ou un autre quotidien allemand et le club en question n'est pas le Borussia Dortmund, alors que le futur entraîneur, Marco Rose, a fait de Maignan une priorité.

Ce serait l'AC Milan qui serait sur le point de finaliser l'arrivée de l'international français. Les Rossoneri ont pu vérifier son talent à l'automne lors de la double confrontation en Europa League (3-0 ; 1-1). Seul bémol pour Maignan : la priorité du géant lombard demeure de prolonger Gianluigi Donnarumma. Mais celui-ci se fait prier et pourrait partir à la Juventus Turin, poussé par un Mino Raiola toujours avide de commissions. Si ce scénario hautement probable se dessinait, Maignan prendrait la route de San Siro au 1er juin.