M’Baye Niang a déjà boudé à Bordeaux, Stéphan chaud pour l’OL, Savanier vers l’OGC Nice ?

Girondins : Niang a déjà boudé

Arrivé fin septembre en tant que joker, M’Baye Niang n’aurait pas très bien vécu d’être relégué autant sur le banc (17 apparitions en championnat cette année). L’Équipe, qui sort cette information, ajoute qu’il était le choix du président Gérard Lopez après le transfert avorté de Mostafa Mohamed le dernier jour du mercato d’été. Lors de sa prise de fonctions, mi-février, David Guion avait émis quelques doutes concernant sa condition physique mais la blessure au genou d’Alberth Elis a rebattu les cartes et devrait permettre à l’ancien attaquant du Stade Rennais de compter jusqu’en fin de saison.

AS Monaco : Clement sauvé en fin de saison ?

Dimitri Rybolovlev aurait mis de l’eau dans son vin. Ulcéré par l’apathie de l’AS Monaco et les limites des recrues estivales, en mars, le milliardaire russe avait programmé le limogeage du vice-président Oleg Petrov, du directeur sportif Paul Mitchell et de l’entraîneur Philippe Clement, sans avoir fixé de timing. Selon L’Équipe, les deux derniers pourraient finalement rester grâce aux récents excellents résultats du club de la Principauté. Le big boss de l’ASM voudrait toutefois garder un œil plus proche du recrutement et être relayé par Juan Sartori, son gendre uruguayen entré au conseil d’administration du club en novembre.

RC Strasbourg : Stéphan en pince pour l’OL

Hier, L’Équipe a fait savoir que le profil de Julien Stéphan ne laissait pas les dirigeants de l’OL indifférents en cas de départ précipité de Peter Bosz à l’intersaison. Mis au fait de la cour rhodanienne, l’actuel entraîneur du RC Strasbourg a fait passer le message d’un intérêt réciproque, même si une éventuelle arrivée à Lyon est loin d’être acquise. Lui accepterait certainement de rejoindre un club sans Coupe d’Europe mais les dirigeants alsaciens accepteraient-ils de le lâcher facilement ? Stéphan a encore deux ans de contrat au Racing et il faudra donc payer cher pour convaincre le président Marc Keller. Les Strasbourgeois assurent n’avoir eu absolument aucun contact avec l’OL à ce stade.

MHSC : Delort attend Savanier à Nice

Évoqué cette semaine, la rumeur d’un possible départ de Téji Savanier à l’OGC Nice a été largement commentée du côté du Montpellier HSC. Bertrand Queneutte en a analysé les tenants et les aboutissants. « On peut vous le confirmer, Téji Savanier intéresse l’OGC Nice. Christophe Galtier apprécie beaucoup le joueur et le profil. Mais pour l’instant, il n’en a pas fait une priorité. On verra en fin de saison, estime le journaliste de France Bleu Hérault. Peut être que Galtier attend pour construire son effectif de voir s’il a la Ligue des champions ou simplement l’Europa League. Et Andy Delort aimerait beaucoup rejouer avec Savanier. C’est une évidence qu’il pousse pour cela. J’ai peur pour ces raisons-là. S’il part à Nice, ce serait le plus gros affront et ce serait peut être pire que le départ de Delort car il y aurait un précédent. Mais Savanier n’a absolument pas fait part d’un intérêt pour Nice. Ceux qui pensent et disent que c’est réglé, c’est prématuré. »

Girondins : le début du clash Costil clarifié

Benoit Costil est en conflit avec les Ultramarines, ce qui a commencé après un échange tendu avec son coéquipier Anel Ahmedhodzic lors du match contre Montpellier, le 20 mars. « Ce sont des situations qui arrivent dans un match. Je ne parle pas très bien français et Benoit ne parle pas très bien anglais, a expliqué le défenseur du FCGB en conférence de presse. On n’avait pas beaucoup joué ensemble, c’était d’ailleurs la première fois qu’on jouait ensemble. Donc forcément, ce sont des choses qui arrivent. Ce qui s’est passé ensuite, ça je n’ai pas très bien compris. Mais sinon c’est quelque chose de normal, ce genre de situation arrive dans plein d’équipes »

