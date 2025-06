Man U s’attaque à Chevalier (LOSC), Doué (PSG) éclabousse le Stade Rennais, Caillot (Reims) tacle l’OL

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Manchester United lorgne Chevalier

Meilleur gardien de Ligue 1 lors de la saison écoulée, Lucas Chevalier pourrait quitter le LOSC au mercato. Selon Todo Fichajes, le portier des Dogues est convoité par Manchester United, qui pourrait formuler une offre de 40 millions d’euros pour le recruter cet été. Aston Villa et le PSG restent attentifs à sa situation. Par ailleurs, le média espagnol évoque un intérêt de Majorque pour le champion du monde 2018 Samuel Umtiti.

Stade de Reims : Caillot tacle l’OL

Le Stade de Reims relégué en Ligue 2 après une saison calamiteuse, Jean-Pierre Caillot en profite pour régler ses comptes avec ses détracteurs. L’OL figure en tête de liste. « Quand tu prends position par rapport à ce qui s’est passé à Lyon, qui a carrément détourné toutes les règles […] tu te mets toute la communauté lyonnaise à dos », a affirmé le président du club champenois. À bon entendeur…

RC Strasbourg : plusieurs cibles au Mercato

Le RC Strasbourg veut frapper fort au mercato estival. Selon Team Football, le club alsacien apprécie Valentin Atangana, milieu de terrain du Stade de Reims également apprécié par Francfort et Mayence en Allemagne. Une offre de 11 millions d’euros pourrait boucler l’affaire. Par ailleurs, le RCSA est aussi intéressé par Mateo Joseph. En plus du joueur de Leeds, le Racing suit Marc Guiu, de Chelsea, qui recherche du temps de jeu.

PSG : Doué fait la fierté du Stade Rennais

Désiré Doué, homme de la finale de la Ligue des Champions remportée par le PSG contre l’Inter Milan samedi à Munich (5-0), laisse des regrets au Stade Rennais. « Il y a une fierté à le voir soulever la C1, c’est aussi une forme de consécration pour tous les éducateurs du club, ça met encore en avant la formation rennaise, relève dans L’Équipe l’ex-président rennais Olivier Cloarec, qui a négocié son départ à Paris l’été dernier. Il a été hyper impressionnant et il m’a subjugué, comme tout le monde. On aura eu le plaisir de l’avoir et Paris aura été un bon choix. »

L’été dernier, le Stade Rennais l’avait cédé pour 50 millions d’euros hors bonus, et si les détails de ces bonus extensibles dans le temps n’ont pas filtré, le transfert réel tournerait déjà autour de 60, au vu de ses performances et titres glanés. « Il aurait pu rejoindre d’autres clubs qui avaient déjà soulevé la C1 (en particulier le Bayern Munich), et qu’il la gagne avec Paris, c’est différent, ça renforce encore le côté historique, observe Mathieu Le Scornet, ex-responsable de la préformation à Rennes. Là où il a été fantastique samedi, c’est que les seules opportunités qu’il a eues, il les a converties. Pour moi, le déclic, c’est le match à Arsenal (0-2, le 1er octobre). Il avait pris en pleine figure le haut niveau européen avec une prestation moyenne. Ça l’a forcé à mettre en place plus de choses pour être prêt quand ça se représente. »

Toulouse FC : officiel pour le départ de Comolli à la Juve !

Comme attendu, Damien Comolli a bien quitté son poste de président du Toulouse FC pour rejoindre le nouveau directeur général de la Juventus Turin. Le club turinois a officialisé ce dimanche la nouvelle. « Je suis ravi et privilégié de rejoindre un club qui se distingue par son histoire, son identité et sa vision ambitieuse. Dès le premier jour, je consacrerai mon expérience à la Juventus avec l’objectif ultime de remporter la victoire, comme la Juventus est censée le faire et comme nos supporters l’attendent légitimement », a confié le désormais ex-président du Téfécé au sujet de son arrivée à la Vieille Dame