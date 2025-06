Mauro Icardi réclame 7 M€ à Wanda Nara, elle lui répond avec un décolleté affolant

Toujours en guerre, les anciens époux Mauro Icardi et Wanda Nara étalent leurs reproches sur les réseaux sociaux.

Après des années à alterner entre amour et haine, Wanda Nara et Mauro Icardi ont décidé de devenir exclusifs. Et de ne faire que dans la haine. L’ancien attaquant du PSG s’est séparé de l’influenceuse mais leur relation est loin d’être apaisée. Notamment parce que l’Argentine a récupéré la garde de leurs enfants et qu’à chaque fois que leur père veut les voir, c’est la guerre. Encore sous contrat avec Galatasaray pour un an, Icardi reste sur une saison très contrastée puisque s’il a remporté le doublé Coupe-championnat, il a très peu joué en raison de l’arrivée de Victor Osimhen.

Icardi accuse Nara d’avoir détourné 7 M€ !

Heureusement, pour l’occuper, il y a donc Wanda Nara et les réseaux sociaux. Samedi, l’attaquant a publié une photo de son compte en banque, où l’on voit qu’un virement de plus de 7 M€ a été fait à destination de son ex-épouse ! Icardi assure que ce virement n’a pas été réalisé par lui-même et qu’il a porté plainte en Italie contre elle. Il écrit dans sa publication : « Est-ce moi ou la situation s’est-elle inversée ? Oublie ça, Wanda, tant de jalousie, tant d’envie, tant de ressentiment. Respecte ma nouvelle partenaire et ma future épouse. Le cirque Wanda Nara et ses clowns ont la cote, mais celles qui souffrent vraiment, ce sont les filles élevées par leur père, à qui on interdit de s’exprimer. Le seul intérêt de Wanda Nara est China Suarez. Elle ne pense qu’à son ego, jamais à ses filles ».

On l’aura compris, Mauro Icardi est en couple avec China Suarez, qui lui tourne autour depuis longtemps. D’ailleurs, il y a deux ans, Wanda Nara avait piqué une colère mémorable après avoir découvert des échanges entre les deux. Elle avait finalement raison de s’inquiéter… Pour toute réponse, l’influenceuse a posté une photo d’elle sur un surf, sa combinaison grande ouverte sur son décolleté !