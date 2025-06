Nouvelles tensions dans le foot français, Bouaddi (LOSC) plaît en Italie, l’OGC Nice à la lutte avec les deux Manchester pour un Brésilien

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Mohammed Salisu vers Galatasaray ?

Mohammed Salisu, défenseur international ghanéen de 26 ans, sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2028, traverse une période difficile après une seconde partie de saison quasi blanche (seulement 2 minutes jouées en Ligue 1 lors des 14 dernières journées). Déçu, il pourrait envisager un départ, d’autant plus que l’arrivée d’Eric Dier renforce la concurrence en défense. Selon L’Équipe, la piste la plus avancée pour un possible rebond serait Galatasaray, intéressé par le joueur, mais sans démarche concrète pour le moment.

Nouvelles tensions LFP-FFF

Une proposition de loi, portée par la FFF et adoptée par le Sénat mardi dernier, veut limiter l’écart de distribution des recettes audiovisuelles en L1 à un ratio de 1 à 3. Les grands clubs, soutenus par la LFP, sont évidemment contre. Ce qui provoque une friction entre eux et une bonne partie des autres clubs de L1 ainsi que l’ensemble de la L2. Plus largement, de nombreux présidents de clubs reprochent au patron de la FFF, Philippe Diallo, de vouloir se mettre en avant et de jouer à fond la carte de la solidarité pour gouverner l’ensemble du football français, professionnel comme amateur.

LOSC : Bouaddi suivi par la Juventus et l’AC Milan

Selon le journaliste italien Mirko Di Natale, spécialiste de la Juventus, la Vieille Dame ainsi que l’AC Milan seraient intéressés par le jeune milieu lillois Ayyoub Bouaddi (17 ans). Sous contrat jusqu’en 2027 avec les Dogues, l’adolescent est estimé à 30 M€ par Transfermarkt. Le LOSC a déjà fait savoir qu’il n’était pas vendeur.

Stade Rennais : Mukiele prolonge

Le SRFC a annoncé ce lundi matin la prolongation d’une année, soit jusqu’en 2028, de son jeune attaquant Nordan Mukiele (19 ans). Formé au club, celui-ci n’a pas encore été appelé chez les professionnels.

OGC Nice : à la lutte avec les deux Manchester pour un milieu brésilien

Selon un média turc, l’OGC Nice ferait partie d’une liste de courtisans prestigieux et fortunés pour le milieu brésilien Gabriel Sara (25 ans, Galatasaray). Les deux Manchester, City et United, l’Inter Milan, Palmeiras et les Saoudiens d’Al-Ahly sont à la lutte avec les Aiglons pour ce joueur coté 22 M€ par Transfermarkt.

Toulouse FC : Cressweel ciblé par Sunderland ?

Selon le site Jeunes Footeux, Sunderland, promu en Premier League sous la direction du Français Régis Le Bris, s’intéresserait au milieu des Violets Charlie Cresswell. La valeur du milieu anglais, sous contrat jusqu’en 2028, est estimée à 10 M€ par Transfermarkt. Dans le sens des arrivées, Team Football annonce un intérêt du TFC pour le milieu offensif belgo-congolais Stanis Idumbo (19 ans), formé à l’Ajax et sous contrat avec le FC Séville.

Stade de Reims : Geraerts devrait être le nouvel entraîneur

L’Equipe annonce que l’entraîneur belge Karel Geraerts va bien devenir le nouvel entraîneur du Stade de Reims. Il devrait s’engager en ce début de semaine. Après avoir particulièrement brillé sur le banc de l’Union Saint-Gilloise, Geraerts a connu une expérience difficile à Schalke 04, qui l’a limogé en septembre dernier. Le quotidien sportif assure que le club champenois a fait un gros effort financier pour l’attirer. Par ailleurs, le mea culpa attendu du président Caillot dans son entretien à L’Union a fait pschit. Le dirigeant, loin de reconnaître ses torts, assure que les supporters ne comprennent pas son projet et que de nombreux clubs envient les infrastructures du Stade de Reims. La réconciliation avec les ultras, ce n’est donc pas pour tout de suite…

Girondins : une cible file en National 1

Dans le viseur du FCGB, l’attaquant de Châteaubriant Babacar Leye (24 ans), auteur de 13 buts lors de la saison écoulée en National 2, s’est engagé avec Villefranche, qui évolue une division au-dessus.