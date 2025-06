Mercato : c’est officiel pour Assignon, le Stade Rennais le remercie

Comme prévu, Lorenz Assignon quitte le Stade Rennais pour Stuttgart. Le club breton vient d’officialiser son transfert.

Auteur d’une belle fin de saison avec le Stade Rennais, qui l’avait prêté l’an dernier à Burnley, Lorenz Assignon, formé au SRFC, fait ses valises. Le latéral droit quitte le club breton et à 24 ans, il est désormais un joueur de Stuttgart.

A Stuttgart jusqu’en 2029

Il s’est lié au club allemand jusqu’en 2029, avec un transfert estimé à 13 millions d’euros. Ce vendredi, le SRFC lui rend hommage sur ses réseaux. «Rouge et Noir depuis une décennie, Lorenz Assignon rejoint la Bundesliga et le VfB Stuttgart. Après 98 apparitions avec l’équipe fanion, Lorenz Assignon a fait le choix de rejoindre l’Allemagne pour poursuivre sa progression. Bras levés pour communiquer avec la tribune, accélérations tranchantes, buts marquants face à Villareal ou Larnaca, le défenseur aura marqué le Stade Rennais F.C. Rouge et Noir depuis 2015, le latéral droit a franchi toutes les étapes, alliant fougue, vitesse et détermination. De Champion de France U19 à capitaine en Espoirs avant de s’imposer en tant que titulaire régulier en Ligue 1 et en Europa League. Le Stade Rennais F.C. remercie ardemment Lorenz pour son engagement en Rouge et Noir et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière».