Mercato : le FC Barcelone a fait un joli chèque à Lenglet, le Real Madrid attaqué sur Brahim ?

Alors que le FC Barcelone a dû payer pour faire partir Clément Lenglet, le Real Madrid pourrait recevoir une belle offre pour Brahim Diaz.

La première recrue du FC Barcelone se fait attendre mais elle devrait bien se nommer Joan Garcia. L’arrivée du portier de l’Espanyol est programmée pour cette fin de semaine. Ce jeudi, les médias espagnols reviennent sur le départ de Clément Lenglet, qui s’est engagé définitivement à l’Atlético Madrid où il était prêté. Arrivé au FC Barcelone en 2018, Lenglet, prêté successivement à Tottenham, puis à Aston Villa, avait encore deux ans de contrat au Barça, qui d’après la chaîne Twitch de Gerard Romero a dû lui signer un chèque de 1,5 millions d’euros pour le libérer.

Le Bayer prêt à passer à l’attaque

Du côté du Real Madrid, Xabi Alonso militerait pour une prolongation de Brahim Diaz. Le nouveau coach du Bayer Leverkusen apprécierait beaucoup le profil du Marocain, qui n’a plus que deux ans de contrat. Et Xabi Alonso, selon Todofichajes, se méfierait d’une possible offre du Bayer Leverkusen. Son ancien club serait prêt à jeter son dévolu sur Brahim et à offrir 50 millions d’euros au Real. Il verrait en lui le successeur de Florian Wirtz, en partance pour Liverpool.