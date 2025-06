Mercato : l’OM, l’OL et le LOSC s’arrachent un ex bon coup du PSG !

Quentin Merlin sur le départ, l’Olympique de Marseille lorgne un certain Mitchel Bakker (24 ans), passé dans les rangs du PSG et désormais à l’Atalanta de Bergame. L’OL et le LOSC sont également sur le coup.

🟥 Rumeur

Mitchel Bakker, voilà un nom qui devrait revenir avec insistance sur ce mercato d’été. Passé dans les rangs du PSG entre 2019 et 2021, le latéral gauche néerlandais sort d’une saison très consistante au LOSC, où il était prêté.

Bakker, une valeur de 7 M€

Selon De Telegraf, Bakker attise désormais les convoitises puisque l’Atalanta Bergame ne compte pas sur lui la saison prochaine. Le LOSC, l’OL mais surtout l’OM sont venus aux nouvelles d’un joueur sous contrat jusqu’en juin 2027 et estimé à 7 millions d’euros par Transfermarkt.

Merlin sur le départ à l’OM

Tous ces clubs apprécient la polyvalence et la rugosite de Bakker, capable d’évoluer comme latéral gauche, piston gauche et même à droite dans un rôle plus avancé. Solide au duel, le joueur de 24 ans a encore une marge de progression importante et serait visé à Lyon pour remplacer Nicolas Tagliafico et à l’OM pour succéder à un Quentin Merlin sur le départ. Plusieurs clubs de Premier League sont intéressés par son profil.