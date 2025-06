Mercato : Nice pille l’OL, Lille, Bordeaux et Rennes en feu, gros départ en vue à Lens ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OL : Cosmidis vers l’OGC Nice ?

Dirigé par Julien Sablé, le centre de formation de l’OGC Nice poursuit sa mue entamée la saison dernière et renforce ses compétences en agrégeant des profils de tous horizons tout en privilégiant une forte identité club. Au rayon des arrivées notables dans les staffs des équipes de jeunes, le Gym annonce celle de Raphael Cosmidis, en provenance de l’OL et qui sera l’adjoint de Sablé pour le groupe Elite. Pour rappel, le désormais ex Lyonnais Fabien Caballero a déjà rejoint le club azuréen cet été alors qu’il aurait pu prendre les U15 lyonnais…

AS Monaco : Kofane vers Leverkusen ?

Malgré une proposition de l’AS Monaco, L’Équipe croit savoir que le jeune attaquant camerounais Christian Kofane va quitter Albacete (D2 espagnole) pour le Bayer Leverkusen, qui va lever sa clause à 5 millions d’euros. Une piste à oublier pour le club de la Principauté.

Toulouse FC : passage réussi devant la DNCG

Le Toulouse FC, qui a terminé à la dixième place de la L1, a été auditionné par la DNCG hier et a passé cette étape sans encombre. Comme annoncé par L’Équipe, une délégation de RedBird Capital Partners, propriétaire du club, a assisté à cette réunion pour soutenir la direction. Dirigée par Neil Chugani, président intérimaire, elle supervisera également le recrutement d’un nouveau président et la préparation de la saison à venir.

Mercato : Brest et Strasbourg se disputent un milieu tunisien

Le Stade Brestois et le RC Strasbourg se livrent une première bataille en vue du mercato au sujet de Khalil Ayari (20 ans). Ce milieu offensif gauche du Stade tunisien est doté d’une telle belle palette technique qu’il a déjà poussé les deux clubs de Ligue 1 à venir le superviser lors de la saison écoulée. La concurrence est rude puisqu’un club portugais et deux clubs suisses dont le FC Bâle sont également sur les rangs. Reste à connaître la position du club tunisien qui réclame 1 M€ pour libérer sa pépite. Par ailleurs, L’Équipe affirme que le RCSC lorgne également le jeune défenseur central gaucher polonais du Motor Lubin, Bright Ede.

LOSC : Ismaily en attente, un ex du PSG dragué !

Dans la perspective de voir un ou deux défenseurs quitter le Nord cet été, le LOSC serait très attentif au roc défensif de Braga, Sikou Niakaté.Passé chez les jeunes du PSG, mais aussi par Valenciennes, Metz et Guingamp, l’international malien de 25 ans est une valeur sûre du championnat portugais depuis 3 saisons maintenant qu’il évolue du côté de Braga.

L’été dernier, Foot Mercato rappelle que l’OL et le Stade de Reims étaient très intéressés, de même que Villarreal et Bologne. Du côté de Braga, on attend au moins une dizaine de millions d’euros pour commencer à discuter. Par ailleurs, un dossier reste toujours en suspens au LOSC : Ismaily. Lille reste dans l’attente de la décision du joueur concernant sa prolongation. Ces derniers jours, aucune décision n’a encore été prise par le joueur, qui profite de ses vacances.

Paris FC : Millot dans le viseur ?

Avec des moyens financiers confortables, le Paris FC avance ses pions au mercato et a lancé une nouvelle piste en la personne d’Enzo Millot. D’après Sky Sport, Stuttgart demande environ 20 millions d’euros pour le libérer cet été. Du côté de l’Espoir tricolore, on serait prêt à partir…

Girondins : 10 recrues attendues à Bordeaux !

Selon Sud-Ouest, les Girondins prévoient de recruter 10 joueurs rapidement, afin d’avoir un effectif quasi complet dès la reprise de l’entraînement. Parmi ces 10 recrues, 4 accords auraient déjà été trouvés, et les autres dossiers seraient quasiment bouclés ! Parmi ces arrivées, figurerait un gardien, destiné à être titulaire… Un choix pourrait donc s’imposer pour Lassana Diabaté : accepter un rôle de doublure… ou quitter le club !

SCO Angers : Lepaul a prolongé, Koffi pour remplacer Fofana ?

Angers a prolongé jusqu’en 2028 et revalorisé son meilleur buteur, Esteban Lepaul. Selon L’Équipe, il devrait être imité par deux joueurs emblématiques du club, Abdoulaye Bamba et Pierrick Capelle, dans les prochains jours. Alors que son gardien Yahia Fofana est toujours courtisé (sans offre concrète pour le moment), le SCO est toujours intéressé par le Lensois Hervé Koffi pour lui succéder. Le club de l’Anjou attend que le RC Lens concrétise une arrivée à ce poste.

Stade Rennais : 3 recrues en attaque ?

Déjà au travail à la direction sportive du Stade Rennais, Loïc Désiré a de nombreux chantiers en vue du mercato estival. Notamment dans le secteur offensif. Selon Ouest-France, en plus d’un avant-centre, un ou deux ailiers pourrait en effet débarquer au SRFC cet été et les profils type Gaëtan Perrin (AJ Auxerre), Armand Laurienté (Sassuolo, formé au SRFC) et Simon sont cités. Celui d’Hamed Junior Traoré (Bournemouth), plus axial, serait intéressant, mais le tarif est élevé, et il ne manque pas de prétendants.

RC Lens : Nampalys Mendy vers le Wydad Casablanca ?

D’après les informations de Sport News Africa, le Wydad Casablanca tiendrait la corde pour recruter Nampalys Mendy. En vue du Mondial des clubs auquel va prendre part la formation marocaine, le transfert du joueur de 32 ans pourrait être rapidement réglé, ce qui allègerait la masse salariale du RC Lens.