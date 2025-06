Mercato : Udol pas encore fait à Lens, Nice attaqué, une recrue à Bordeaux, André à Rennes ? 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : le dossier Udol pas encore bouclé

Proche de s’engager au RC Lens, Matthieu s’est déjà mis d’accord depuis le 13 mai dernier avec le club artésien, pour ce qui pourrait constituer le tout premier transfert de sa carrière, mais Le Républicain Lorrain met un léger bémol à ce dossier : le FC Metz en veut 5 millions d’euros quand le Racing propose 3,5 M€. Les deux clubs continuent de négocier.

Stade Rennais : des départs pour faire de la place à André ?

Arrivé en Bretagne contre 15 millions d’euros en provenance de Bodo Glimt, Albert Gronbaek est parti en prêt cet hiver pour finir la saison avec Southampton. Cinq matches et six mois plus tard, le joueur a fait son retour à Rennes, mais ne devrait pas rester encore longtemps en Ligue 1. Selon Fanatik, Trabzonspor a formulé une première offre de prêt, qui a été repoussée par la direction rennaise. Pas de quoi décourager Trabzonspor, qui devrait revenir à la charge avec une nouvelle offre de prêt payant, comportant une clause d’achat obligatoire. Foot Mercato ajoute que le Genoa est intéressé par son profil. Un autre départ pourrait concerner Glen Kamara. Alors que le prêt de six mois à Al-Shabab est sur le point de prendre fin, la tendance serait à un retour à Rennes du joueur de 29 ans, sous contrat avec le club breton jusqu’en juin 2028. Seulement, les dirigeants rennais souhaitent lui trouver une solution de sortie cet été. Dans cette optique, deux clubs turcs sont entrés dans ce dossier. Besiktas et Samsunspor ont récemment pris des renseignements nourris sur sa situation, alors que la MLS paraît également une destination plausible. Au rayon des arrivées, Mohamed Toubache-Ter croit savoir qu’un retour de Benjamin André serait étudié à l’heure actuelle mais le dossier serait « sensible. »

Le Havre : ça bouge déjà au HAC

Ça commence à bouger au Havre. Selon Foot Mercato, le club normand travaille sur les prolongations de Loïc Nego et Ahmed Hassan. Concernant les gardiens en fin de contrat Arthur Desmas et Mathieu Gorgelin, ils devraient quitter le club. Le HAC a d’ailleurs déjà trouvé leurs remplaçants. En revanche, les cas de Fodé Ballo-Touré et d’André Ayew, dont les contrats s’achèvent également à la fin de ce mois de juin, n’ont toujours pas été réglés. De son côté, Daler Kouziaïev a mis les voiles, lui qui arrive en fin de contrat.

RC Strasbourg : Leeds convoite Diarra

Selon Sky Sports, Leeds est intéressé à l’idée de recruter Habib Diarra. Le milieu sénégalais de 21 ans, auteur d’une belle saison avec le RC Strasbourg, pourrait rejoindre l’Angleterre alors que les Peacocks ont formulé une offre à hauteur de 22 millions d’euros. Par ailleurs, Luca Bendoni croit savoir que le Racing aurait reçu une offre du Sporting Braga pour son gardien Alaa Bellaarouch. L’ancien numéro un du club alsacien devrait faire ses bagages cet été.

Girondins : une recrue à Bordeaux !

Sud Ouest annonce une première recrue à venir à Bordeaux. En fin de contrat avec Amiens, Alexis Sauvage aurait donné son accord pour rejoindre les Girondins et devenir le nouveau gardien de but du club au scapulaire, en lieu et place de Lassana Diabaté. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Bordeaux a condamné, hier, Amiens, Guingamp et Lille à verser au total 5 000 € aux Girondins. Il s’agit de remboursement de frais de justice puisque les trois clubs avaient déposé, puis retiré, un appel sur le plan de continuation de Bordeaux.

OGC Nice : Guessand affole l’Europe

Malgré ses huit matches disputés cette saison avec l’OGC Nice (toutes compétitions confondues), Yaël Nandjou ne restera pas sur la Côte d’Azur. En fin de contrat, L’Équipe annonce que le jeune arrière gauche français âgé de 19 ans devrait quitter l’Hexagone et prendre la direction du Portugal, où le club d’Alverca, récemment promu en Première Division, lui a offert trois ans de contrat. De son côté, Evann Guessand affole l’Europe. Selon Ekrem Konur, le Gym vient de refuser une offre de 30 millions d’euros en provenance de Fenerbahçe. D’autres clubs sont à l’affût : Juventus, Arsenal, Manchester United, Aston Villa, Tottenham, West Ham, Napoli, Ajax, Bologne, Wolfsburg, Villarreal et Gérone !