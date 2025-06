Mercato : un nouveau prétendant pour Paul Pogba, il hésite encore !

Paul Pogba, longtemps cité à l’OM et proche de l’AS Monaco depuis quelque jours, n’aurait pas encore tranché pour son avenir…

Hier jeudi, TF1 a communiqué sur le fait que Paul Pogba allait accorder une longue interview à son émission phare du dimanche, Sept à Huit. Le milieu répondra surtout à des questions sur la période très difficile qu’il vient de traverser, entre sa suspension pour dopage et l’enquête sur la tentative d’extorsion dont il a été victime, mais il pourrait également évoquer son avenir, lui qui est courtisé par l’AS Monaco et dont on a longtemps parlé du côté de l’OM.

Al-Ittihad le veut aussi

A 32 ans son avenir semble se diriger vers l’AS Monaco où le champion du monde 2018 voit une belle occasion de se relancer. Ce que confirme Foot Mercato, tout en ajoutant qu’un autre club est entré dans la danse… « Les discussions avec Monaco se poursuivent ces derniers jours et quelques détails compliquent l’opération, notamment l’aspect contractuel et les droits à l’image. Al Ittihad est revenu aux nouvelles il y a quelques jours. Mais le club de Karim Benzema et de N’Golo Kanté, qui a entamé des premières discussions, ne peut pas pour l’instant bouger concrètement sur ce dossier du fait d’une absence de gouvernance au sein du club saoudien », glisse en effet « FM ». A suivre donc…