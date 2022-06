Nice a 3 coaches après Galtier, le remplaçant d’Aguerd ciblé à Rennes, Costil quitte Bordeaux

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Stade Rennais : un joueur de Fenerbahce pour remplacer Aguerd ?

Pour remplacer Nayef Aguerd, en partance pour West Ham, le Stade Rennais penserait au défenseur central de Fenerbahce, Min-jae Kim, selon les informations du journaliste turc, Sercan Hamzaoğlu. Everton et Naples aurait également le Sud-Coréen dans le viseur.

OGC Nice : Galtier bientôt remplacé ?

Le possible départ de Christophe Galtier se précise du côté de l’OGC Nice. Après avoir fait des pieds et des mains pour quitter le LOSC l’été dernier, le coach des Aiglons serait en finale avec un autre entraîneur pour prendre la suite de Mauricio Pochettino au PSG. Du coup, INEOS creuse déjà la piste de son successeur au Gym. Selon RMC Sport, le Suisse Lucien Favre, le Belge Vincent Kompany et l’Allemand Marco Rose sont plébiscités et ont l’avantage d’être libres de tout contrat.

AS Monaco : Belotti sur les tablettes

Un an après un intérêt éventé de l’OL à son égard, Andrea Belotti voit encore son nom être lié à un club de Ligue 1 en vue du mercato estival. En fin de contrat avec le Torino, l’attaquant italien de 28 ans n'a pas encore donné suite aux propositions de prolongation des Grenats et pourrait ainsi rebondir à l’AS Monaco. Selon Sky Italia, les dirigeants du club de la Principauté sont venus aux renseignements au sujet de Belotti, en pleine réflexion au sujet de son avenir.

Girondins : Costil dit adieu au coquin Mangas

Relégué avec les Girondins de Bordeaux en Ligue 2 en fin de saison, Ricardo Mangas (24 ans) a mis sa situation professionnelle de côté pour profiter à plein de ses vacances estivales. Selon Girondins4Ever, le latéral gauche portugais passe du bon temps avec sa dulcinée... qui n’a pas hésité à faire partager l’un de leurs moments intimes sur son compte Instagram. Par ailleurs, Benoît Costil (34 ans) a officialisé son départ des Girondins de Bordeaux. En fin de contrat, le gardien international tricolore est arrivé en Gironde en 2017 et a disputé 182 matchs sous le maillot aquitain.

AJ Auxerre : Cissé au rebond en L1 ?

Alors qu’il n’a plus joué en club depuis la saison 2017/2018, Djibril Cissé va-t-il faire son grand retour à l’AJ Auxerre ? Heureux du retour de l’AJA en Ligue 1, l’attaquant de 40 ans a tweeté un lien vers un article de Presse-Evasion, où est question de son possible come-back. Mieux, son entourage a même confirmé que le joueur serait partant. « Djibril serait prêt mentalement à relever ce défi fou » ! Info ou intox ? « Ah oui ça, plus que jamais », a précisé l’ancien buteur de Liverpool à un twittos indiscret...

RC Strasbourg : accord entre le Séville FC et Djiku ?

Alors que Monchi creuse plusieurs pistes en Ligue 1 pour remplacer Diego Carlos, parti à Aston Villa ces derniers jours, La Colina de Nervion croit savoir que le FC Séville et Alexander Djiku se seraient mis d’accord pour un contrat de 3 ans (+1 en option) ! Reste désormais à s’entendre avec le RC Strasbourg qui réclame une dizaine de millions d’euros. Le club andalou, lui, serait désormais prêt à hausser leur proposition à 7 millions d’euros. Suffisant pour faire craquer Marc Keller ?

Montpellier HSC : Nicollin rassurant pour Wahi

Elye Wahi, auteur d’une saison de belle facture dans les rangs du Montpellier HSC, ne devrait pas quitter l’Hérault au mercato estival. « Il n’est pas prévu qu’Elye parte à moins d’une offre indécente que l’on ne puisse pas refuser. Par ailleurs, lui n’aspire pas pour le moment à partir », a fait savoir Laurent Nicollin dans les colonnes de Midi Libre. Le quotidien régional confirme également que Yanis Guermouche sera prolongé dans les prochains jours et aura un statut d’attaquant de complément.

On aurait préféré qu'il croque un peu plus dans le ballon cette saison... #Girondins #Mangas pic.twitter.com/NbVyWhqdom — Girondins4Ever 🇺🇦 (@Girondins4ever) June 6, 2022

Pour résumer Si But Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie - moins médiatique – de la Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur