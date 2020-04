Bordeaux : Barton débutera à Chaban-Delmas

On sait désormais quand et où les spectateurs français pourront enfin voir à l’oeuvre le très attendu joueur de l’OM, Joey Barton. Sa suspension de 12 matches (il en a déjà purgé trois) ayant été confirmée hier soir par la Ligue de football professionnel (LFP), Barton effectuera ses grands débuts sur les pelouses de Ligue 1 le 17 novembre prochain. L’OM se déplacera alors au stade Chaban-Delmas sur le terrain des Girondins de Bordeaux. Pour un classique du championnat qui ne manquera pas d’intérêt. L’OM pourra toutefois aligner sa recrue anglaise en Ligue Europa et, à en croire son préparateur physique, Christophe Manouvrier, Barton, qu’il a lui-même qualifié de « gros bosseur », pourrait « faire un bout de match face à Fenerbahçe ».

