OGC Nice : le tribunal correctionnel a rendu ses réquisitions dans l'affaire Youcef Atal

Youcef Atal est arrivé au tribunal correctionnel de Nice en début d'après-midi et RMC a suivi l'affaire. Accusé de provocation à la haine, l'Algérien s'est défendu. "J'ai entendu la vidéo en arabe et je pensais vraiment que c'était un message de paix. Mais c'est la vérité, je l'ai pas regardée en entier. Je ne voulais pas envoyer un message de la haine, juste de la paix. Que les gens souffrent pas. C'est le club, le directeur sportif qui m'a appelé. J'ai enlevé la vidéo et envoyé un message d'excuse" , a-t-il notamment soutenu, expliquant aussi :"C'est un peu comme le français, il y a des choses que je comprends, d'autres que je ne comprends pas".

La procureure : "Il ne faut pas banaliser"

Atal a donc plaidé la légèreté et il a exprimé ses regrets, mais la procureur a eu un vif discours... "Les mots ont un poids. Relayer ce type de message entraîne des actes de violences réels qui ont déjà endeuillé toute la France et d'autres pays", a estimé la représentante de l'Etat. "Ce n'est pas un imam modéré. Contrairement à ce que j'ai pu entendre à plusieurs reprises, à aucun moment il n'est question de paix dans cette vidéo. Il a publié un message 'free palestine' avec une écharpe aux couleurs de la Palestine. On est donc dans un contexte que monsieur Atal connait et maitrise. La video a clairement un caractère violent et elle dure 35 minutes, pas 1 minute, 1 heure ou 3 heures... Mais 35 secondes! Une vidéo qui lui a été soumise par l'algorithme." Après quoi, elle a annoncé les sanctions demandées contre Youcef Atal. Le footballeur algérien de Nice voit le ministère public réclamer 10 mois de prison assorti d'un sursis simple, une amende de 45 000 euros et la diffusion de la décision de justice sur Instagram pendant une durée d'un mois. "On est clairement sur quelqu'un qui commet des faits et ne les assume pas aujourd'hui, n'a pas conscience de la portée des faits. Il ne faut pas les banaliser", a justifié la procureure.

⚖ La procureur annonce les réquisitions contre Youcef Atal :



- 10 mois de prison avec sursis

- 45 000€ d'amende

- la diffusion de la décision de justice sur Instagram pendant un mois — RMC Sport (@RMCsport) December 18, 2023

